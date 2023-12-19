Останутся при СВОих: кто вошел в топ регионов по выплатам участникам спецоперации

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
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Updated Сегодня, 10:22
Рейтинг лучших регионов по выплатам участникам спецоперации составлен на основе анализа нормативных актов, изучения официальных ресурсов органов власти и информации из СМИ.
Лидером рейтинга стал Ханты-Мансийский автономный округ. Он предлагает бойцам 1 745 000 рублей выплаты за первый год контракта, до 1 миллиона рублей за ранение и семьям погибших — до 3 миллионов рублей. Кроме того, ХМАО предлагает участникам СВО выплату на обучение детей в размере 100 тысяч рублей.
Вторым регионом по объему по помощи бойцам СВО оказалась Томская область. Там максимальную выплату за год службы по контракту оценили в 1 225 000 рублей. За ранение бойцы получат максимум 300 тысяч рублей. В случае гибели участника СВО его семья получит от региона 1 миллион рублей. Дополнительно Томская область предлагает 42 тысячи рублей семьям с трудной жизненной ситуацией.
Тройку лидеров замыкает Челябинская область, где годовая служба контракту оценивается в 995 тысяч рублей. За ранение бойцы могут получить до 500 тысяч рублей. В случае гибели участника СВО его семья получит компенсационную выплату в размере 1 миллион рублей. Также Челябинская область готова поддержать семьи участников СВО бонусными выплатами: 20 тысяч рублей на одного ребенка и субсидия на газификацию суммой 200 тысяч рублей.
Москва заняла в топе-30 лучших регионов по выплатам участникам спецоперации на 6 ступени. В столице готовы выплатить 795 тысяч рублей за первый год службы по контракту. За ранение участникам СВО в Москве выплатят до 1 миллион рублей, а за их гибель семьям положено 3 миллиона рублей. Кроме того, из столичной казны на каждого из ребенка бойца выплачивают 18 770 рублей.
Ростовская область предлагает выплату за тяжелое ранение в размере 600 тысяч рублей.
Подробнее о том, какие 30 регионов предлагают лучшую поддержку участникам СВО читайте в спецпроекте «Останутся при СВОих».