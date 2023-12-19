Останутся при СВОих: кто вошел в топ регионов по выплатам участникам спецоперации

Москва заняла в топе-30 лучших регионов по выплатам участникам спецоперации на 6 ступени. В столице готовы выплатить 795 тысяч рублей за первый год службы по контракту. За ранение участникам СВО в Москве выплатят до 1 миллион рублей, а за их гибель семьям положено 3 миллиона рублей. Кроме того, из столичной казны на каждого из ребенка бойца выплачивают 18 770 рублей.