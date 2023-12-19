rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Семье чиновника может принадлежать отель в Миллерово, куда не пустили бойцов СВО

Отель, куда не пустили бойцов СВО в Миллерово, может принадлежать местному чиновнику

19 декабря 2023, 11:49
Фото: Александр. Л./Яндекс.Карты
Семье чиновника может принадлежать отель в Миллерово, куда не пустили бойцов СВО

Отель, куда не пустили бойцов СВО в Миллерово, может принадлежать чиновнику

В Ростовской области отель «Добрыня», куда не пустили участников спецоперации, может принадлежать семье исполняющего обязанности главы Миллерово, сообщает Don_Mash.
Сюжет
СВО

Канал пишет, что этот комплекс якобы оформлен на сватью и. о. главы администрации Людмилу Кукольник.

«Невестка Алена работает там администратором и она заявляла о том, что в их семейном отеле солдатам не место, но после поменяла мнение. Теперь она сказала, что предыдущий разговор не помнит, но с военными у них проблем нет», — пишет канал, но официальной информации об этом нет.

Бойцы Росгвардии вернулись в Ростовскую область из зоны спецоперации
Узнать подробнее

Отмечается, что сын главы администрации, которому может принадлежать участок, якобы расторг договор с тещей-арендатором.

Ранее канал писал, что отель отказал в заселении участникам СВО. Позднее представители комплекса «Добрыня» объяснили, что причиной конфликта стала ошибка в бронировании номера.

Читайте также:
Останутся при СВОих: кто вошел в топ регионов по выплатам участникам спецоперацииПутин рассказал, когда закончится спецоперацияГлава КАМАЗа Когогин лично доставил в зону спецоперации технику для танкистов
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Миллерово#СВО#Последние новости Ростова на сегодня#Отель#Военные
Подпишитесь
Ростовчанам рассказали, когда начнется сезон дождей
Сегодня, 05:21
Климатолог Иошпа дал прогноз погоды на Новый год в Ростове
Сегодня, 06:23
Персоналу отеля в Миллерово стали угрожать после отказа заселить участников СВО
Вчера, 15:57
Барбер Еременко рассказал, какие стрижки будут популярными в Ростове в 2024 году
Вчера, 16:27
В центре Ростова из-под земли забил фонтан горячей воды
Вчера, 13:16
Китайские автомобили составляют 50% продаж в лизинге
Сегодня, 09:24