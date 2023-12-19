Отель, куда не пустили бойцов СВО в Миллерово, может принадлежать местному чиновнику

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Канал пишет, что этот комплекс якобы оформлен на сватью и. о. главы администрации Людмилу Кукольник.
«Невестка Алена работает там администратором и она заявляла о том, что в их семейном отеле солдатам не место, но после поменяла мнение. Теперь она сказала, что предыдущий разговор не помнит, но с военными у них проблем нет», — пишет канал, но официальной информации об этом нет.
Отмечается, что сын главы администрации, которому может принадлежать участок, якобы расторг договор с тещей-арендатором.
Ранее канал писал, что отель отказал в заселении участникам СВО. Позднее представители комплекса «Добрыня» объяснили, что причиной конфликта стала ошибка в бронировании номера.