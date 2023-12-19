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Парикмахер составил ТОП-3 самых популярных мужских стрижек на Новый год в Ростове

Парикмахер назвал три самые популярные в Ростове мужские стрижки на Новый год

19 декабря 2023, 05:10
Фото: 1MI
Парикмахер составил ТОП-3 самых популярных мужских стрижек на Новый год в Ростове
Мужчины в Ростове-на-Дону предпочитают к Новому году стричься покороче, сообщил корреспонденту RostovGazeta мастер и директор барбершопа Иван Еременко.

В холода все вынуждены носить головные уборы. Ростовские мужчины стремятся к тому, чтобы после снятия шапки, прическа сохраняла надлежащий вид. Поэтому, по словам собеседника, предпочитают на Новый год стрижки покороче.

«Первое место по популярности уверенно занимает мужская стрижка кроп. Эта стрижка с „рваной“ текстурой. Она универсальная и незатейливая в укладке», — отмечает Иван Еременко.

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На втором месте по популярности у мужчин Ростова находится стрижка флоп с зачесанной наверх челкой. Замыкает тройку лидеров мужских причесок на Новый год — стрижка сайд парт. По мнению эксперта — это классика, практически не требующая ухода.

«На Новый год мужчины предпочитают сайд парт покороче, зачесывая челку вверх и набок. Так, чтобы после снятия шапки, можно было просто провести рукой по голове для восстановления вида прически», — разъясняет собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала о росте цен на мужские стрижки в Ростове.

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