«Работягам здесь не место»: честные отзывы переехавших в Ростов-на-Дону

«В Ставрополе абсолютно прозрачная и понятная оплата за коммунальные услуги. А здесь мы столкнулись с огромным долгом за газ. Причем этот долг не списали с застройщика, а повесили на нас, новоселов, уверяя, что застройщик продал нам жилье с непогашенным долгом. Но это не соответствует действительности, — отмечает Ольга. — И такие, казалось бы, мелочи, в Ростове возникают сплошь и рядом. Где-то недодал бумажку, где-то просто никто не хочет разбираться».