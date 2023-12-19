«Работягам здесь не место»: честные отзывы переехавших в Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Однако после переезда, радужные ожидания прекрасной жизни разбиваются о суровую реальность. Корреспондент RostovGazeta пообщался с переехавшими в Ростов и выяснил, чем оказались недовольны люди.
Житель Челябинска Александр рассказывает, что мечтал о переезде в столицу Дона очень давно. Причиной переезда он называет суровые челябинские зимы.
«Хотелось поменять климат на мягкий и теплый. Выбор пал на Ростов. Это город-миллионник с развитой экономикой и хорошими заработками. По крайней мере, мне так казалось», — отмечает Александр.
В Ростов он переехал в 2017 году, рассчитывая обосноваться здесь навсегда. В принципе, мечты его оправдались. Зимы в Ростове действительно были не особо морозные, и снега на здесь челябинец почти не увидел. Однако возникла другая непредвиденная проблема.
«Челябинск — город промышленный. Дома никогда не было проблем с работой. А в Ростове, как показала практика, найти стабильную работу оказалось невозможно. Друзей и знакомых, которые могли бы помочь, у меня не было. Пришлось искать по объявлениям. А в них обещания сильно расходились с реальностью», — говорит Александр.
Собеседник вспоминает, что вынужден был хвататься за любые шабашки. Зачастую, по его словам, не самые выгодные и не по профилю. Но и это не давало необходимый доход, который позволял бы достойно жить и платить за жилье.
«Как я понял, чтобы хорошо устроится в Ростове надо быть торгашом. А простому работяге тут делать нечего», — добавляет собеседник.
В итоге, так и не устроившись на стабильную работу, в 2019 году Александр был вынужден вернуться из теплого Ростова домой — в суровые зимы Челябинска.
Психолог Ольга Лесняк переехала со своей семьей в Ростов из Ставрополя три года назад.
«Город для проживания мы выбирали целенаправленно. Раньше приезжали в Ростов на отдых, и нам здесь всегда очень нравилось. Большой город, с аэропортом, красивый и ухоженный, с множеством интересных мест. Поэтому и приобрели квартиру в новостройке», — вспоминает Ольга.
Однако переехав, ставропольцы обнаружили, что качество дорог в Ростове оставляет желать лучшего. Но самым неприятным сюрпризом для семьи оказалось коммунальное обслуживание.
«В Ставрополе абсолютно прозрачная и понятная оплата за коммунальные услуги. А здесь мы столкнулись с огромным долгом за газ. Причем этот долг не списали с застройщика, а повесили на нас, новоселов, уверяя, что застройщик продал нам жилье с непогашенным долгом. Но это не соответствует действительности, — отмечает Ольга. — И такие, казалось бы, мелочи, в Ростове возникают сплошь и рядом. Где-то недодал бумажку, где-то просто никто не хочет разбираться».
Собеседница добавляет, что, прожив какое-то время в Ростове, ее муж и старший сын вернулись домой.
«У мужа в Ставрополе остался бизнес. А сын уехал потому, что в родном городе ему нравилось больше. Поступать в вузы Ростова он не захотел. Решил, что будет получать образование в Китае», — разъясняет Ольга.
Астролог Светлана Марухленко — жительница Тюмени. В 2021 году она вышла замуж за коренного ростовчанина.
«Сперва мы жили в поселке Верхнетемерницкий. Помню, там была ужасная вода с жутко неприятным запахом рыбы. Но потом мы переехали в Ростов и эта проблема отпала», — отмечает Светлана.
Собеседница вспоминает, что первое впечатление о Ростове не забудет никогда — ее поразила грязь на улицах города.
«Особенно в тех районах, где не центр Ростова, мусор валяется везде. Причем я видела, что люди на улицах убирают. Но это не помогает — общая картина в городе не меняется. Сейчас, наверное, я уже привыкла. Мусор так и вижу постоянно, но это уже так не удивляет», — делится мнением собеседница.
О грязи в столице донского края говорит и местный житель Сергей Кабаненко, который вернулся в Ростов после 10 лет работы в Москве.
«Заметно, что город развивается. Но Ростову однозначно не хватает чистоты», — делится мыслями Сергей.
Собеседник недоумевает — люди могут ехать на машине и выбросить окурок в окно. С такой же легкостью выкидывают мелкий мусор из окна квартиры. Многие не доносят мешок с мусором до контейнера, оставляя возле ближайшей нелегальной свалки.
«Свалки в Ростове — это особая тема. Вроде идешь по Большой Садовой — чисто. А только немного свернул с центра — наткнулся на свалку. Возле моего дома, в зеленой зоне нередко возникают огромные кучи строительного мусора — кто-то же их сюда привозит и выбрасывает», — возмущается Сергей.
Собеседник рассказывает, что неоднократно замечал, как на берегу Дона рыбаки оставляют после себя мелкий мусор и разбитые бутылки. А все это попросту смывается в Дон.
«Может быть людям в Ростове образования не хватает или воспитания, не знаю. Но мусора в Ростове очень много», — делится мнением Кабаненко.
Переехавшая в столицу Дона из Екатеринбурга дизайнер интерьера Александра Глыбина делится мнением, что Ростов ей очень нравится.
«В Ростове больше природного и жизненного. Больше тепла и интересной архитектуры. Нет той монотонности, которая была дома — мрамора, гранита, стекла, металла», — разъясняет она.
Александра рассказывает, что снимает квартиру в центре города, рядом со зданием администрации. Работает она в свободном графике, поэтому в часы-пик никуда особо не выезжает.
«Я никогда не мирюсь с неудобствами. Если появляются какие-то проблемы, то зачем их терпеть? Надо же понимать, где человек живет и что его окружает. Например, у меня есть своя квартира в другом районе Ростова. Но я специально выбирала, где жить. В центре города — удобнее. Здесь я не сталкиваюсь ни с какими проблемами», — объясняет Александра.
Таким образом, многие переехавшие в Ростов оказались обескуражены неожиданным наличием проблем. Очевидно, что большинство из опрошенных RostovGazeta собеседников, работают дистанционно. Поэтому они не упомянули одну из главных проблем донской столицы, которая хорошо знакома коренным ростовчанам. А именно — нехватку общественного транспорта.
Эксперты предупреждают, что поверхностное знакомство с городом во время отдыха, не дает ответы на все вопросы. Поэтому решение о переезде следует принимать взвешенно. Как минимум, изучив реальные отзывы проживающих по всем сферам в жизни города.
Ранее RostovGazeta выясняла, к чему ведет наплевательское отношение к экосистеме Ростовской области.