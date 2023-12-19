Ростовчанам рассказали, когда начнется сезон дождей

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Со вторника по четверг, с 19 по 21 декабря, прогнозируют облачную погоду, а температура составит +7 градусов. Порывы ветра могут достигнуть четырех метров в секунду.
В пятницу температура не изменится, но начнутся осадки в виде дождей. Такая погода будет сохраняться несколько дней, а к выходным похолодает до +5 градусов.
В ночь на воскресенье может выпасть снег, а температура будет находиться на отметке около 0 градусов. Ветер к выходным может усилиться до 8 метров в секунду.
Ранее синоптик Шувалов предупредил об аномальном потеплении в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.