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Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

Ростовчанам рассказали, когда начнется сезон дождей

Ростовчанам рассказали, когда начнется сезон дождей

19 декабря 2023, 05:21
Фото: Midjourney
В Ростове-на-Дону с 22 декабря начнутся дожди, которые будут сохраняться в течение нескольких дней, сообщили синоптики.

Со вторника по четверг, с 19 по 21 декабря, прогнозируют облачную погоду, а температура составит +7 градусов. Порывы ветра могут достигнуть четырех метров в секунду.

В пятницу температура не изменится, но начнутся осадки в виде дождей. Такая погода будет сохраняться несколько дней, а к выходным похолодает до +5 градусов.

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В ночь на воскресенье может выпасть снег, а температура будет находиться на отметке около 0 градусов. Ветер к выходным может усилиться до 8 метров в секунду.

Ранее синоптик Шувалов предупредил об аномальном потеплении в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ветер#Погода#Дожди#Температура#Синоптики
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