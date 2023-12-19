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Published Сегодня, 12:46

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Updated Сегодня, 12:48

Ростовчане рассказали о кишащих тараканах в школе №110

Ростовчане рассказали о кишащих тараканах в школе №110

19 декабря 2023, 12:46
Фото: Midjourney
Ростовчане рассказали о кишащих тараканах в школе №110
В Ростове-на-Дону по школе №110 бегает огромное количество тараканов, сообщили местные жители в соцсетях.

Автор опубликовал фотографию потолка и стены, где бегали насекомые. Он рассказал, что сделал снимок в столовой школы №110.

Некоторые пользователи в комментариях написали, что это обычная ситуация для образовательных учреждений. А другие нашли в этом повод для шуток.

«Не бойтесь, они учебные», — заявили ростовчане.

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«Не бойтесь, они учебные», — заявили ростовчане.«Не бойтесь, они учебные», — заявили ростовчане.
«Не бойтесь, они учебные», — заявили ростовчане.
Фото: ТГ «Это Ростов»

«Почти во всех школах так и есть. А еще крысы», — пишут горожане.

«Хорошо, значит, готовят, раз тараканы живут», — сообщили местные жители.

«Значит, там жалеют денег на уборку. Больше это ничего не значит, но тараканы в общепите как данность», — говорится в комментариях.

Ранее зоолог Ерофеева объяснила, когда закончится нашествие тараканов в Ростове.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Соцсети#Общепит#Уборка#Крысы#Фотография#Тараканы
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