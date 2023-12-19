Ростовчане рассказали о кишащих тараканах в школе №110

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Автор опубликовал фотографию потолка и стены, где бегали насекомые. Он рассказал, что сделал снимок в столовой школы №110.
Некоторые пользователи в комментариях написали, что это обычная ситуация для образовательных учреждений. А другие нашли в этом повод для шуток.
«Не бойтесь, они учебные», — заявили ростовчане.
«Почти во всех школах так и есть. А еще крысы», — пишут горожане.
«Хорошо, значит, готовят, раз тараканы живут», — сообщили местные жители.
«Значит, там жалеют денег на уборку. Больше это ничего не значит, но тараканы в общепите как данность», — говорится в комментариях.
Ранее зоолог Ерофеева объяснила, когда закончится нашествие тараканов в Ростове.