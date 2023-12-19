Ростовчанка придумала рецепт полезного новогоднего оливье, в сто раз вкуснее обычного

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Раз ни один новогодний стол не обходится без оливье, а наесть за каникулы бока совсем не хочется, давайте попробуем приготовить более полезный салат. Чтобы снизить его калорийность, можно взять меньше картофеля или заменить его на батат. В наш рецепт вместо положенных 400 граммов картофеля мы взяли всего 250 — это два небольших клубня. Не очень полезную и жирную колбасу можно заменить на куриное мясо, индейку или говядину. Мы взяли 250 граммов куриного филе. Майонез можно сделать самостоятельно или заменить его на греческий йогурт, смешанный с горчицей и лимонным соком. Но мы решили оставить обычный соус, чтобы вкус у блюда остался традиционным.
Итак, нам понадобится:
Кроме указанных продуктов мы использовали ароматное кунжутное масло, но подойдет любое растительное, а также специи и соль по вкусу и пищевую фольгу.
Куриное филе со всех сторон обмазываем маслом, солим, перчим, добавляем специи, заворачиваем в фольгу.
Также поступаем и с овощами. Смазываем мытый картофель маслом и слегка присаливаем.
Морковь готовим, как и картофель, заворачиваем в фольгу.
Ставим овощи и грудку в разогретую до 180 градусов в духовку примерно на час.
При запекании все полезные вещества сохраняются в самих продуктах и не переходят в бульон. Кроме того запеченные в духовке овощи оказались намного вкуснее. Ну и не нужно потом отмывать кастрюлю и не придется стоять и наблюдать как варится.
Даем остыть овощам и очищаем их.
Благодаря маслу кожица отходит очень легко. Кроме того, картофель и морковь впитали в себя аромат кунжутного масла.
Приготовленное в фольге куриное филе получается очень мягким и буквально распадается на волокна.
Яйца отвариваем 7-10 минут до состояния вкрутую.
Все ингредиенты нарезаем так, как больше нравится. Мы решили нарезать их средним кубиком.
Режем курицу средними кусочками, чтобы лучше чувствовался ее вкус.
Добавляем зеленый горошек. В магазине лучше выбирать тот, в составе которого нет сахара. Кроме того, если на банке указано «молодой», такой горошек будет нежнее.
Для нашего оливье мы взяли корнишоны, они лучше хрустят и имеют пикантный вкус, который придаст салату изюминку.
Заправлять салат майонезом или другим соусом лучше не весь сразу, поскольку срок его хранения в таком случае сокращается до нескольких часов. Без майонеза салат в холодильнике можно хранить не больше суток.
Кстати, майонез можно один к одному смешать со сметаной, тем самым снизив жирность и калорийность готового блюда.
Ранее RostovGazeta подсчитала, сколько стоит приготовить традиционный салат оливье к Новому году в Ростове.