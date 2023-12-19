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Published Сегодня, 10:59

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Ростовчанка придумала рецепт полезного новогоднего оливье в сто раз вкуснее обычного

Ростовчанка придумала рецепт полезного новогоднего оливье, в сто раз вкуснее обычного

19 декабря 2023, 10:59. Обновлено в 11:43
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчанка придумала рецепт полезного новогоднего оливье в сто раз вкуснее обычного
Главное новогоднее блюдо — салат оливье сложно назвать легким и полезным. В нем и крахмалистые овощи, и колбаса, и майонез. Но читательница RostovGazeta Анна Рукан поделилась с редакцией рецептом полезного оливье. Мы приготовили этот салат, и он действительно оказался вкуснее, чем обычный.

Раз ни один новогодний стол не обходится без оливье, а наесть за каникулы бока совсем не хочется, давайте попробуем приготовить более полезный салат. Чтобы снизить его калорийность, можно взять меньше картофеля или заменить его на батат. В наш рецепт вместо положенных 400 граммов картофеля мы взяли всего 250 — это два небольших клубня. Не очень полезную и жирную колбасу можно заменить на куриное мясо, индейку или говядину. Мы взяли 250 граммов куриного филе. Майонез можно сделать самостоятельно или заменить его на греческий йогурт, смешанный с горчицей и лимонным соком. Но мы решили оставить обычный соус, чтобы вкус у блюда остался традиционным.

Колбасу в полезном оливье можно заменить на куриное мясоКолбасу в полезном оливье можно заменить на куриное мясо
Колбасу в полезном оливье можно заменить на куриное мясо
Фото: rostovgazeta.ru

Итак, нам понадобится:

  • 250 граммов куриного филе;
  • 250 граммов картофеля;
  • средняя морковь;
  • банка консервированного горошка;
  • 3 куриных яйца;
  • 150 граммов маринованных огурцов;
  • майонез для заправки.
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Куриное филе со всех сторон обмазываем маслом, солим, перчим, добавляем специи, заворачиваем в фольгуКуриное филе со всех сторон обмазываем маслом, солим, перчим, добавляем специи, заворачиваем в фольгу
Куриное филе со всех сторон обмазываем маслом, солим, перчим, добавляем специи, заворачиваем в фольгу
Фото: rostovgazeta.ru

Кроме указанных продуктов мы использовали ароматное кунжутное масло, но подойдет любое растительное, а также специи и соль по вкусу и пищевую фольгу.

Куриное филе со всех сторон обмазываем маслом, солим, перчим, добавляем специи, заворачиваем в фольгу.

Картофеля для полезного оливье можно взять меньшеКартофеля для полезного оливье можно взять меньше
Картофеля для полезного оливье можно взять меньше
Фото: rostovgazeta.ru

Также поступаем и с овощами. Смазываем мытый картофель маслом и слегка присаливаем.

Овощи нужно смазать маслом, присолить и завернуть в фольгуОвощи нужно смазать маслом, присолить и завернуть в фольгу
Овощи нужно смазать маслом, присолить и завернуть в фольгу
Фото: rostovgazeta.ru

Морковь готовим, как и картофель, заворачиваем в фольгу.

При запекании все полезные вещества сохраняются в самих продуктах и не переходят в бульонПри запекании все полезные вещества сохраняются в самих продуктах и не переходят в бульон
При запекании все полезные вещества сохраняются в самих продуктах и не переходят в бульон
Фото: rostovgazeta.ru

Ставим овощи и грудку в разогретую до 180 градусов в духовку примерно на час.

При запекании все полезные вещества сохраняются в самих продуктах и не переходят в бульон. Кроме того запеченные в духовке овощи оказались намного вкуснее. Ну и не нужно потом отмывать кастрюлю и не придется стоять и наблюдать как варится.

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Запеченные овощи нужно остудить и очистить от кожицыЗапеченные овощи нужно остудить и очистить от кожицы
Запеченные овощи нужно остудить и очистить от кожицы

Даем остыть овощам и очищаем их.

Благодаря маслу кожица у овощей отходит очень легкоБлагодаря маслу кожица у овощей отходит очень легко
Благодаря маслу кожица у овощей отходит очень легко
Фото: rostovgazeta.ru

Благодаря маслу кожица отходит очень легко. Кроме того, картофель и морковь впитали в себя аромат кунжутного масла.

Куриное филе получается очень мягким и буквально распадается на волокнаКуриное филе получается очень мягким и буквально распадается на волокна
Куриное филе получается очень мягким и буквально распадается на волокна
Фото: rostovgazeta.ru

Приготовленное в фольге куриное филе получается очень мягким и буквально распадается на волокна.

Яйца отвариваем 7-10 минутЯйца отвариваем 7-10 минут
Яйца отвариваем 7-10 минут
Фото: rostovgazeta.ru

Яйца отвариваем 7-10 минут до состояния вкрутую.

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Все ингредиенты для оливье нарезаем средним кубикомВсе ингредиенты для оливье нарезаем средним кубиком
Все ингредиенты для оливье нарезаем средним кубикомВсе ингредиенты для оливье нарезаем средним кубиком
Все ингредиенты для оливье нарезаем средним кубикомВсе ингредиенты для оливье нарезаем средним кубиком
Все ингредиенты для оливье нарезаем средним кубиком
Фото: rostovgazeta.ru

Все ингредиенты нарезаем так, как больше нравится. Мы решили нарезать их средним кубиком.

Режем курицу средними кусочками, чтобы лучше чувствовался ее вкусРежем курицу средними кусочками, чтобы лучше чувствовался ее вкус
Режем курицу средними кусочками, чтобы лучше чувствовался ее вкус
Фото: rostovgazeta.ru

Режем курицу средними кусочками, чтобы лучше чувствовался ее вкус.

Горошек лучше выбирать без сахара в составеГорошек лучше выбирать без сахара в составе
Горошек лучше выбирать без сахара в составе
Фото: rostovgazeta.ru

Добавляем зеленый горошек. В магазине лучше выбирать тот, в составе которого нет сахара. Кроме того, если на банке указано «молодой», такой горошек будет нежнее.

Соленые огурчики лучше брать упругие и хрустящиеСоленые огурчики лучше брать упругие и хрустящие
Соленые огурчики лучше брать упругие и хрустящие
Фото: rostovgazeta.ru
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Для нашего оливье мы взяли корнишоны, они лучше хрустят и имеют пикантный вкус, который придаст салату изюминку.

Заправляем салат майонезомЗаправляем салат майонезом
Заправляем салат майонезом
Фото: rostovgazeta.ru

Заправлять салат майонезом или другим соусом лучше не весь сразу, поскольку срок его хранения в таком случае сокращается до нескольких часов. Без майонеза салат в холодильнике можно хранить не больше суток.

Кстати, майонез можно один к одному смешать со сметаной, тем самым снизив жирность и калорийность готового блюда.

Ранее RostovGazeta подсчитала, сколько стоит приготовить традиционный салат оливье к Новому году в Ростове.

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