Ростовчанка придумала рецепт полезного новогоднего оливье, в сто раз вкуснее обычного

Раз ни один новогодний стол не обходится без оливье, а наесть за каникулы бока совсем не хочется, давайте попробуем приготовить более полезный салат. Чтобы снизить его калорийность, можно взять меньше картофеля или заменить его на батат. В наш рецепт вместо положенных 400 граммов картофеля мы взяли всего 250 — это два небольших клубня. Не очень полезную и жирную колбасу можно заменить на куриное мясо, индейку или говядину. Мы взяли 250 граммов куриного филе. Майонез можно сделать самостоятельно или заменить его на греческий йогурт, смешанный с горчицей и лимонным соком. Но мы решили оставить обычный соус, чтобы вкус у блюда остался традиционным.