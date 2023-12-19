rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Ростовская АЭС вновь возглавила рейтинг «Лидер ПСР»

Ростовская АЭС вновь возглавила рейтинг «Лидер ПСР»

19 декабря 2023, 13:38
Фото: Ростовская АЭС
Ростовская атомная электростанция в четвертый раз подряд успешно прошла итоговую развивающую партнерскую проверку качества (РППК) развития «Производственной системы Росатом», подтвердив статус «Лидер ПСР».

Комиссия отметила высокий уровень безопасности и эффективности работы флагмана энергетики юга России.

Работу, проделанную волгодонскими атомщиками в 2023 году, оценила комиссия под председательством директора Нововоронежской АЭС Владимира Поварова. По 16 индикаторам были отмечены направления эффективности, снижения потерь и повышения производительности труда, и был установлен высокий уровень развертывания ПСР на предприятии. Таким образом, Ростовская АЭС (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» — Электроэнергетический) подтвердила статус «Лидер ПСР», впервые полученный донскими атомщиками в 2019 году.

В текущем году на Ростовской АЭС создано и подтверждено восемь ПСР-образцов, то есть эталонных участков производства, соответствующих лучшим мировым практикам. Реализовано 35 ПСР-проектов, а за последние пять лет — около 170. Благодаря этому время протекания процессов удалось сократить почти на 40%, а уровень удовлетворенности заказчиков вырос на 16%.

Фото: Ростовская АЭС

Ростовская АЭС продолжает помогать создавать культуру бережливого производства на предприятии-поставщике — «Атомрезинокомплект», внедряет стандарты ПСР-инжиниринга на объекте «Строительно-монтажные работы по замене армоканатов на армопучки на первом и втором энергоблоках».

С начала года волгодонские атомщики обучили по программам ПСР 12 главврачей и специалистов медицинских учреждений Волгодонска. Новые знания в области бережливых технологий получили 158 врачей из девяти городов и 28 районов Ростовской области, а также 29 руководителей и работников администрации города и муниципальных учреждений. Обучение уже прошел 151 муниципальный служащий.

Фото: Ростовская АЭС

В настоящее время в Волгодонске благодаря методологической поддержке атомщиков реализован 41 ПСР-проект, направленный на создание комфортных условий для жизни волгодонцев и эффективное управление ресурсами учреждений, участвующих в проектах. Еще 11 проектов — в стадии реализации, 16 — тиражируются. Создано три ПСР-образца в центре социального обслуживания №1, лицее №24 и центре занятости населения Волгодонска. Продолжается методическое сопровождение проектов «Бережливая поликлиника» и «Эффективный муниципалитет».

По итогам проверки был подписан меморандум, в котором отмечены 12 лучших практик и выданы рекомендации по совершенствованию ПСР.

Фото: Ростовская АЭС

«Наше знакомство с инструментами ПСР мы начали в 2009 году. И сейчас их эффективность доказана временем и теми проектами, которые реализовывались с помощью „бережливых“ технологий. ПСР работает не только на крупных задачах, таких как сооружение энергоблоков или проведение масштабных планово-предупредительных ремонтов, но и распространяется на небольшие. Мы с удовольствием делимся своими знаниями, методологией и наработками с предприятиями-партнерами и городом», — отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Фото: Ростовская АЭС

В течение двух дней — с 19 по 20 декабря, специалисты Ростовской АЭС проведут РППК на Белоярской АЭС и «Уралатомэнергоремонте».

Подпишитесь
Ростовчанам рассказали, когда начнется сезон дождей
Сегодня, 05:21
Климатолог Иошпа дал прогноз погоды на Новый год в Ростове
Сегодня, 06:23
Персоналу отеля в Миллерово стали угрожать после отказа заселить участников СВО
Вчера, 15:57
Барбер Еременко рассказал, какие стрижки будут популярными в Ростове в 2024 году
Вчера, 16:27
В центре Ростова из-под земли забил фонтан горячей воды
Вчера, 13:16
Китайские автомобили составляют 50% продаж в лизинге
Сегодня, 09:24