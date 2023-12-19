Ростовская АЭС вновь возглавила рейтинг «Лидер ПСР»

«Наше знакомство с инструментами ПСР мы начали в 2009 году. И сейчас их эффективность доказана временем и теми проектами, которые реализовывались с помощью „бережливых“ технологий. ПСР работает не только на крупных задачах, таких как сооружение энергоблоков или проведение масштабных планово-предупредительных ремонтов, но и распространяется на небольшие. Мы с удовольствием делимся своими знаниями, методологией и наработками с предприятиями-партнерами и городом», — отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.