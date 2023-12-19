Ростовская АЭС вновь возглавила рейтинг «Лидер ПСР»

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Комиссия отметила высокий уровень безопасности и эффективности работы флагмана энергетики юга России.
Работу, проделанную волгодонскими атомщиками в 2023 году, оценила комиссия под председательством директора Нововоронежской АЭС Владимира Поварова. По 16 индикаторам были отмечены направления эффективности, снижения потерь и повышения производительности труда, и был установлен высокий уровень развертывания ПСР на предприятии. Таким образом, Ростовская АЭС (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» — Электроэнергетический) подтвердила статус «Лидер ПСР», впервые полученный донскими атомщиками в 2019 году.
В текущем году на Ростовской АЭС создано и подтверждено восемь ПСР-образцов, то есть эталонных участков производства, соответствующих лучшим мировым практикам. Реализовано 35 ПСР-проектов, а за последние пять лет — около 170. Благодаря этому время протекания процессов удалось сократить почти на 40%, а уровень удовлетворенности заказчиков вырос на 16%.
Ростовская АЭС продолжает помогать создавать культуру бережливого производства на предприятии-поставщике — «Атомрезинокомплект», внедряет стандарты ПСР-инжиниринга на объекте «Строительно-монтажные работы по замене армоканатов на армопучки на первом и втором энергоблоках».
С начала года волгодонские атомщики обучили по программам ПСР 12 главврачей и специалистов медицинских учреждений Волгодонска. Новые знания в области бережливых технологий получили 158 врачей из девяти городов и 28 районов Ростовской области, а также 29 руководителей и работников администрации города и муниципальных учреждений. Обучение уже прошел 151 муниципальный служащий.
В настоящее время в Волгодонске благодаря методологической поддержке атомщиков реализован 41 ПСР-проект, направленный на создание комфортных условий для жизни волгодонцев и эффективное управление ресурсами учреждений, участвующих в проектах. Еще 11 проектов — в стадии реализации, 16 — тиражируются. Создано три ПСР-образца в центре социального обслуживания №1, лицее №24 и центре занятости населения Волгодонска. Продолжается методическое сопровождение проектов «Бережливая поликлиника» и «Эффективный муниципалитет».
По итогам проверки был подписан меморандум, в котором отмечены 12 лучших практик и выданы рекомендации по совершенствованию ПСР.
«Наше знакомство с инструментами ПСР мы начали в 2009 году. И сейчас их эффективность доказана временем и теми проектами, которые реализовывались с помощью „бережливых“ технологий. ПСР работает не только на крупных задачах, таких как сооружение энергоблоков или проведение масштабных планово-предупредительных ремонтов, но и распространяется на небольшие. Мы с удовольствием делимся своими знаниями, методологией и наработками с предприятиями-партнерами и городом», — отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.
В течение двух дней — с 19 по 20 декабря, специалисты Ростовской АЭС проведут РППК на Белоярской АЭС и «Уралатомэнергоремонте».