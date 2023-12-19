Семья погибшего бойца СВО из Батайска попросила не тревожить ее

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Напомним, что Рудаков погиб во время боя, но перед этим оставил на стене здания запись с просьбой позаботиться о его семей. На это отреагировал глава Минобороны Сергей Шойгу и поручил выполнить указанное в послании.
Кроме того, глава региона Василий Голубев поручил связаться с семьей и оказать помощь. Ее уже навестили глава администрации Батайска и представители министерства.
Материл погибшего предоставили транспорт для выездов. Прорабатывается и вопрос о получении братом Романа допобразования, ему организуют медицинские консультации.
«Семья хочет ограничить контакты и просит журналистов сейчас, когда еще не утихла боль утраты, дать им время пережить свое горе», — уточнили в правительстве области.