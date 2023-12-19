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Updated Сегодня, 11:21

Семья погибшего бойца СВО из Батайска попросила не тревожить ее

Семья погибшего бойца СВО из Батайска попросила не тревожить ее

19 декабря 2023, 11:19
Фото: 1MI
Семья погибшего бойца СВО из Батайска попросила не тревожить ее
Семья Романа Рудакова из Батайска, который погиб в зоне спецоперации, попросила не тревожить ее с предложениями интервью, сообщили в правительстве региона.
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СВО

Напомним, что Рудаков погиб во время боя, но перед этим оставил на стене здания запись с просьбой позаботиться о его семей. На это отреагировал глава Минобороны Сергей Шойгу и поручил выполнить указанное в послании.

Кроме того, глава региона Василий Голубев поручил связаться с семьей и оказать помощь. Ее уже навестили глава администрации Батайска и представители министерства.

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Материл погибшего предоставили транспорт для выездов. Прорабатывается и вопрос о получении братом Романа допобразования, ему организуют медицинские консультации.

«Семья хочет ограничить контакты и просит журналистов сейчас, когда еще не утихла боль утраты, дать им время пережить свое горе», — уточнили в правительстве области.

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