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Published Сегодня, 11:46

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Updated Сегодня, 11:48

МО РФ: Азовское море стало внутренним морем России

Сергей Шойгу: Азовское море стало внутренним морем России

19 декабря 2023, 11:46
Фото: mil.ru
МО РФ: Азовское море стало внутренним морем России

Шойгу объявил Азовское море внутренним морем России

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил, что Азовское море получило статус внутреннего моря России, видео опубликовало в одном из популярных Telegram-каналов.

Во вторник, 19 декабря, во время своего выступления перед правительством глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал о ходе СВО, сообщив о результатах проведения спецоперации в 2023 году.

Осетров стало больше в Азовском море
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По словам министра, военным удалось освободить территорию, которая в пять раз превышает по площади ЛНР и ДНР до начала СВО, в общей сложности это 83 тысячи квадратных километров земли с населением более пяти миллионов человек.

Азовское море официально получило статус внутреннего моря России
Видео: t.me/smotri_media

Важным результатом стало и то, что, по словам Сергея Шойгу, Азовское море получило статус внутреннего моря России.

Недавно стало известно, что Ростовская область собирается заняться развитием акватории Азовского моря.

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