Сергей Шойгу: Азовское море стало внутренним морем России

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Во вторник, 19 декабря, во время своего выступления перед правительством глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал о ходе СВО, сообщив о результатах проведения спецоперации в 2023 году.
По словам министра, военным удалось освободить территорию, которая в пять раз превышает по площади ЛНР и ДНР до начала СВО, в общей сложности это 83 тысячи квадратных километров земли с населением более пяти миллионов человек.
Важным результатом стало и то, что, по словам Сергея Шойгу, Азовское море получило статус внутреннего моря России.
Недавно стало известно, что Ростовская область собирается заняться развитием акватории Азовского моря.