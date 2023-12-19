rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:58

Published Сегодня, 04:58

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего бойца СВО из Батайска

Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего бойца СВО из Батайска

19 декабря 2023, 04:58
Фото: 1MI
Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу жителя Батайска Романа Рудакова, который погиб в зоне СВО, заявили в министерстве.
Сюжет
СВО

В ведомстве уточнили, что российские военнослужащие во время штурма Марьинки увидели надпись на стене дома. В ней была просьба от Рудакова, чтобы позаботились о его матери, сестре и брате.

Боец подписал, что сам он из Батайска. В Минобороны уточнили, что он погиб во время боя.

«От Шойгу поступило поручение выполнить последнюю просьбу военнослужащего: позаботиться о его близких», — говорится в публикации.

До этого в зону СВО передали первые беспилотники, собранные в донском регионе Материал на эту тему читайте по ссылке.

Кроме того, президент Владимир Путин рассказал, будут ли в стране проводить мобилизацию.

Читайте также:
Путин рассказал, когда закончится спецоперацияГлава КАМАЗа Когогин лично доставил в зону спецоперации технику для танкистов«Мы хотим нашу территорию»: ростовский депутат высказался о целях спецоперации
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Батайск#СВО#Беспилотники#Минобороны#Мать#Зона спецоперации#Брат
Подпишитесь
Ростовчанам рассказали, когда начнется сезон дождей
Сегодня, 05:21
Климатолог Иошпа дал прогноз погоды на Новый год в Ростове
Сегодня, 06:23
Персоналу отеля в Миллерово стали угрожать после отказа заселить участников СВО
Вчера, 15:57
Барбер Еременко рассказал, какие стрижки будут популярными в Ростове в 2024 году
Вчера, 16:27
В центре Ростова из-под земли забил фонтан горячей воды
Вчера, 13:16
«Качественно и точно в срок»: как говорят счастливые новоселы нового ЖК «Свобода»
Вчера, 14:33