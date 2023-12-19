Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего бойца СВО из Батайска

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
В ведомстве уточнили, что российские военнослужащие во время штурма Марьинки увидели надпись на стене дома. В ней была просьба от Рудакова, чтобы позаботились о его матери, сестре и брате.
Боец подписал, что сам он из Батайска. В Минобороны уточнили, что он погиб во время боя.
«От Шойгу поступило поручение выполнить последнюю просьбу военнослужащего: позаботиться о его близких», — говорится в публикации.
До этого в зону СВО передали первые беспилотники, собранные в донском регионе Материал на эту тему читайте по ссылке.
Кроме того, президент Владимир Путин рассказал, будут ли в стране проводить мобилизацию.