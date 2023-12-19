Трехмиллионный гость международной выставки «Россия» получил открытку от Путина

Posted Сегодня, 18:44
Published Сегодня, 18:44
Modified Сегодня, 18:44
Updated Сегодня, 18:44
Подписал ее глава государства в минувшее воскресенье во время посещения павильона № 75 на ВДНХ, пишет ria.ru.
«Открытку поставим дома на самое видное место, чтобы все видели и понимали, что все в России возможно, мечты сбываются», — отметил Козырев.
В павильоне № 15 «Строим будущее / Россия в движении» для Алексея и его супруги также была организована экскурсия. По окончании экскурсии им вручили сертификат на поездку на космодром Восточный. Данным сертификатом предусмотрены проезд и проживание в путешествии для всей семьи. Подарок подготовлен АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“ при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
В ведомстве присоединились к поздравлениям трехмиллионного гостя выставки и подчеркнули, что космодром Восточный является одним из самых красивых объектов, построенных в России.
2 декабря двухмиллионный посетитель выставки «Россия» — Марат Сабитов из Казани — получил сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС. А 15 ноября площадку выставки посетила Светлана Сулейманова из Пензы, которая стала миллионным гостем. Ей и ее семье были вручены билеты на балет «Щелкунчик» с посещением Москвы.