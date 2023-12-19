Трехмиллионный гость международной выставки «Россия» получил открытку от Путина

В павильоне № 15 «Строим будущее / Россия в движении» для Алексея и его супруги также была организована экскурсия. По окончании экскурсии им вручили сертификат на поездку на космодром Восточный. Данным сертификатом предусмотрены проезд и проживание в путешествии для всей семьи. Подарок подготовлен АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“ при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.