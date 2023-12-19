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В Батайске возбудили уголовное дело из-за угроз семье погибшего бойца СВО

В Батайске возбудили уголовное дело из-за угроз семье погибшего бойца СВО

19 декабря 2023, 16:59
Фото: Midjourney
В Батайске возбудили уголовное дело из-за угроз семье погибшего бойца СВО
В Ростовской области возбудили уголовное дело из-за угроз семье погибшего участника СВО Романа Рудакова, об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.
Сюжет
СВО

Напомним, накануне стало известно, что семья уроженца Батайска Романа Рудакова, погибшего в ходе СВО, стала целью угроз со стороны неизвестных лиц. На близких военнослужащего обрушилась волна звонков и сообщений с угрозами и оскорблениями, что стало причиной проверки со стороны полиции.

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Уже на следующий день, 19 декабря, полиция Батайска возбудила уголовное дело по факту получения семьей погибшего угроз о применении в их адрес насилия и угроз расправы.

Сейчас полицейские проводят мероприятия, чтобы найти и задержать злоумышленников. Если их вина позднее будет доказана, согласно открытым источникам, злоумышленникам грозит крупный штраф и возможность лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее семья Романа Рудакова попросила журналистов дать им время пережить горе утраты и не беспокоить их с предложениями об интервью.

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