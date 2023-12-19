В Батайске возбудили уголовное дело из-за угроз семье погибшего бойца СВО

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Напомним, накануне стало известно, что семья уроженца Батайска Романа Рудакова, погибшего в ходе СВО, стала целью угроз со стороны неизвестных лиц. На близких военнослужащего обрушилась волна звонков и сообщений с угрозами и оскорблениями, что стало причиной проверки со стороны полиции.
Уже на следующий день, 19 декабря, полиция Батайска возбудила уголовное дело по факту получения семьей погибшего угроз о применении в их адрес насилия и угроз расправы.
Сейчас полицейские проводят мероприятия, чтобы найти и задержать злоумышленников. Если их вина позднее будет доказана, согласно открытым источникам, злоумышленникам грозит крупный штраф и возможность лишения свободы сроком до пяти лет.
Ранее семья Романа Рудакова попросила журналистов дать им время пережить горе утраты и не беспокоить их с предложениями об интервью.