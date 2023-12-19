В Батайске возбудили уголовное дело из-за угроз семье погибшего бойца СВО

Напомним, накануне стало известно, что семья уроженца Батайска Романа Рудакова, погибшего в ходе СВО, стала целью угроз со стороны неизвестных лиц. На близких военнослужащего обрушилась волна звонков и сообщений с угрозами и оскорблениями, что стало причиной проверки со стороны полиции.