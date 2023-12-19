В Каменске экс-заведующую детским отделением осудили за фиктивные медосмотры

Оперативникам удалось установить, с января 2018 года по октябрь 2021 года медработники отделения создали условия для организации фиктивных профилактических медосмотров детей у узких специалистов. Недостоверная информация о результатах медосмотров пополнила более 10,1 тысячи детских медкарт. Согласно данным ФСБ, фиктивные медосмотры организовали из-за требований по проведению мероприятий для ежегодной профилактики здоровья юных жителей Каменска-Шахтинского.