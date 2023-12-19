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Published Сегодня, 14:55

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Updated Сегодня, 14:57

В Каменске экс-заведующую детским отделением осудили за фиктивные медосмотры

В Каменске экс-заведующую детским отделением осудили за фиктивные медосмотры

19 декабря 2023, 14:55
Фото: 1MI
В Каменске экс-заведующую детским отделением осудили за фиктивные медосмотры
В Ростовской области экс-заведующую поликлиническим детским отделением ГБУ РО «ЦГБ» Каменска-Шахтинского Маргариту Сидоренко приговорили к штрафу за организацию фиктивных медосмотров, об этом сообщили в пресс-службе донского УФСБ.

Представители исполнительного органа власти объявили, что на основании материалов ФСБ вынесли обвинительный приговор бывшей заведующей поликлиническим детским отделением ГБУ РО «ЦРБ» в Каменске-Шахтинском Маргарите Сидоренко. Женщину признали причастной к организации фиктивных медосмотров школьников и воспитанников детских садов.

Оперативникам удалось установить, с января 2018 года по октябрь 2021 года медработники отделения создали условия для организации фиктивных профилактических медосмотров детей у узких специалистов. Недостоверная информация о результатах медосмотров пополнила более 10,1 тысячи детских медкарт. Согласно данным ФСБ, фиктивные медосмотры организовали из-за требований по проведению мероприятий для ежегодной профилактики здоровья юных жителей Каменска-Шахтинского.

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Представители исполнительного органа власти объявили, что на основании материалов ФСБ вынесли обвинительный приговор бывшей заведующей поликлиническим детским отделением ГБУ РО «ЦРБ» в Каменске-Шахтинском Маргарите Сидоренко.Представители исполнительного органа власти объявили, что на основании материалов ФСБ вынесли обвинительный приговор бывшей заведующей поликлиническим детским отделением ГБУ РО «ЦРБ» в Каменске-Шахтинском Маргарите Сидоренко.
Представители исполнительного органа власти объявили, что на основании материалов ФСБ вынесли обвинительный приговор бывшей заведующей поликлиническим детским отделением ГБУ РО «ЦРБ» в Каменске-Шахтинском Маргарите Сидоренко.
Фото: Яндекс.Карты

В итоге в отношении Сидоренко возбудили дела о служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями, Каменский районный суд признал женщину виновной и назначил ей штраф размером 120 тысяч рублей. Приговор уже обрел законную силу.

Ранее стало известно, что донских школьников начнут допускать на занятия физкультуры после прохождения профосмотра.

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