В Каменске экс-заведующую детским отделением осудили за фиктивные медосмотры

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Представители исполнительного органа власти объявили, что на основании материалов ФСБ вынесли обвинительный приговор бывшей заведующей поликлиническим детским отделением ГБУ РО «ЦРБ» в Каменске-Шахтинском Маргарите Сидоренко. Женщину признали причастной к организации фиктивных медосмотров школьников и воспитанников детских садов.
Оперативникам удалось установить, с января 2018 года по октябрь 2021 года медработники отделения создали условия для организации фиктивных профилактических медосмотров детей у узких специалистов. Недостоверная информация о результатах медосмотров пополнила более 10,1 тысячи детских медкарт. Согласно данным ФСБ, фиктивные медосмотры организовали из-за требований по проведению мероприятий для ежегодной профилактики здоровья юных жителей Каменска-Шахтинского.
В итоге в отношении Сидоренко возбудили дела о служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями, Каменский районный суд признал женщину виновной и назначил ей штраф размером 120 тысяч рублей. Приговор уже обрел законную силу.
Ранее стало известно, что донских школьников начнут допускать на занятия физкультуры после прохождения профосмотра.