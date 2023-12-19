В Миллерово после скандала закрылся отель, отказавший в ночлеге участникам СВО

Волонтер, ответственный за заселение бойцов СВО, заявила, что ее подопечным отказали из-за их службы, обвинив их в шумном поведении, мусоре и курении в номерах. В ответ на это представители отеля заявили, что причиной отказа стали ошибки в бронировании номера. Сразу после того, как конфликт стал достоянием общественности, персоналу отеля стали поступать многочисленные угрозы от дончан, недовольных подобных отношениям к защитникам.