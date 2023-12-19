В Миллерово после скандала закрылся отель, отказавший в ночлеге участникам СВО

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
Напомним, несколько дней назад в Ростовской области вспыхнул скандал из-за отказа загородного клуба «Добрыня» в Миллерово принять постояльцев из числа военных, собирающихся в зону СВО.
Волонтер, ответственный за заселение бойцов СВО, заявила, что ее подопечным отказали из-за их службы, обвинив их в шумном поведении, мусоре и курении в номерах. В ответ на это представители отеля заявили, что причиной отказа стали ошибки в бронировании номера. Сразу после того, как конфликт стал достоянием общественности, персоналу отеля стали поступать многочисленные угрозы от дончан, недовольных подобных отношениям к защитникам.
Уже во вторник вечером, 19 декабря, Telegram-канал Don_Mash заявил, что отель прекратил свою работу. По словам авторов канала, сейчас гостиница закрыта, а из агрегаторов исчезли упоминания загородного клуба «Добрыня».
«Мы поехали на место, но дверь была закрыта. На звонки тоже никто не отвечает», — сообщили авторы канала.
Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.