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Published Сегодня, 17:39

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Updated Сегодня, 17:41

В Миллерово после скандала закрылся отель, отказавший в ночлеге участникам СВО

В Миллерово после скандала закрылся отель, отказавший в ночлеге участникам СВО

19 декабря 2023, 17:39
Фото: Яндекс. Карты, неизвестный автор
В Миллерово после скандала закрылся отель, отказавший в ночлеге участникам СВО
В Миллерово закрылся отель, отказавший в заселении участникам СВО, об этом сообщил местный Telegram-канал.
Сюжет
СВО

Напомним, несколько дней назад в Ростовской области вспыхнул скандал из-за отказа загородного клуба «Добрыня» в Миллерово принять постояльцев из числа военных, собирающихся в зону СВО.

Волонтер, ответственный за заселение бойцов СВО, заявила, что ее подопечным отказали из-за их службы, обвинив их в шумном поведении, мусоре и курении в номерах. В ответ на это представители отеля заявили, что причиной отказа стали ошибки в бронировании номера. Сразу после того, как конфликт стал достоянием общественности, персоналу отеля стали поступать многочисленные угрозы от дончан, недовольных подобных отношениям к защитникам.

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Уже во вторник вечером, 19 декабря, Telegram-канал Don_Mash заявил, что отель прекратил свою работу. По словам авторов канала, сейчас гостиница закрыта, а из агрегаторов исчезли упоминания загородного клуба «Добрыня».

«Мы поехали на место, но дверь была закрыта. На звонки тоже никто не отвечает», — сообщили авторы канала.

Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.

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