В России представили отечественный мессенджер «РОСА Мессенджер»

Он подчеркнул, что сервис включает основные функции коммуникации: отправку текстовых сообщений, файлов, фотографий и видео, а также голосовые сообщения. Карпицкий также объяснил, что платформу можно использовать как для работы в компании, так и для личных целей. При этом интерфейс будет одинаковым, а общение может происходить как внутри закрытой корпоративной сети, так и через общедоступную, пишет ИА RuNews24.ru.