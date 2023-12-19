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Published Сегодня, 07:18

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Updated Сегодня, 07:21

В России представили отечественный мессенджер «РОСА Мессенджер»

19 декабря 2023, 07:18
На презентации отечественного смартфона «Р-ФОН» был представлен новый сервис для общения — «РОСА Мессенджер». Главный руководитель АО «НТЦ ИТ РОСА» Олег Карпицкий рассказал о возможностях этого мессенджера.

Он подчеркнул, что сервис включает основные функции коммуникации: отправку текстовых сообщений, файлов, фотографий и видео, а также голосовые сообщения. Карпицкий также объяснил, что платформу можно использовать как для работы в компании, так и для личных целей. При этом интерфейс будет одинаковым, а общение может происходить как внутри закрытой корпоративной сети, так и через общедоступную, пишет ИА RuNews24.ru.

По словам главного исполнительного директора, для тех, кто предпочитает хранить данные на своей инфраструктуре, есть сервис «РОСА Коннект». Этот программно-аппаратный комплекс позволяет централизованно управлять данными и коммуникацией внутри компании. Кроме того, Карпицкий добавил, что в следующем году планируется добавить возможность совершения аудио и видеозвонков.

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