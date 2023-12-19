В России представили отечественный мессенджер «РОСА Мессенджер»

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Он подчеркнул, что сервис включает основные функции коммуникации: отправку текстовых сообщений, файлов, фотографий и видео, а также голосовые сообщения. Карпицкий также объяснил, что платформу можно использовать как для работы в компании, так и для личных целей. При этом интерфейс будет одинаковым, а общение может происходить как внутри закрытой корпоративной сети, так и через общедоступную, пишет ИА RuNews24.ru.
По словам главного исполнительного директора, для тех, кто предпочитает хранить данные на своей инфраструктуре, есть сервис «РОСА Коннект». Этот программно-аппаратный комплекс позволяет централизованно управлять данными и коммуникацией внутри компании. Кроме того, Карпицкий добавил, что в следующем году планируется добавить возможность совершения аудио и видеозвонков.