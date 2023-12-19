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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Деды Морозы в Ростове оказались одни из самых дорогих в России

В Ростове нашли самых дорогих Дедов Морозов в России

19 декабря 2023, 10:22
Фото: 1MI
Деды Морозы в Ростове оказались одни из самых дорогих в России

Стало известно, сколько в Ростове стоит поздравление от Деда Мороза

Ростов-на-Дону оказался на четвертом месте среди городов-миллионников по стоимости поздравления от Деда Мороза, сообщает «Тинькофф».

В прошлом году донская столица находилась на пятом месте, а за это время индекс увеличился на 37%. Сейчас стоимость поздравления составляет 2,8 тысячи рублей.

Такие данные удалось получить после изучения свыше двух тысяч объявлений, которые предлагают услуги поздравлений перед предстоящими праздниками.

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В канун Нового года значительно растут продажи «новогодних» товаров и деликатесов. А траты на черную икру в последние дни в году увеличиваются в 22 раза, на красную — в 17 раз.

Ранее стало известно, что на маршрут Ростов-Таганрог выйдет ретро-поезд к новогодним праздникам.

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