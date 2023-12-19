В Ростове нашли самых дорогих Дедов Морозов в России

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
В прошлом году донская столица находилась на пятом месте, а за это время индекс увеличился на 37%. Сейчас стоимость поздравления составляет 2,8 тысячи рублей.
Такие данные удалось получить после изучения свыше двух тысяч объявлений, которые предлагают услуги поздравлений перед предстоящими праздниками.
В канун Нового года значительно растут продажи «новогодних» товаров и деликатесов. А траты на черную икру в последние дни в году увеличиваются в 22 раза, на красную — в 17 раз.
Ранее стало известно, что на маршрут Ростов-Таганрог выйдет ретро-поезд к новогодним праздникам.