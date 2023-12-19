В Ростовской области прогнозируют снижение цен на курицу в 2024 году

Хотя последние месяцы цены на куриное мясо постоянно росли, а официальный прирост составил более 25%, депутат Ремета уверен, что после январских праздников цены на курицу начнут постепенно снижаться. По словам заместителя гендиректора «Агроком», аналитики уже зарегистрировали пик цен на курицу, и с тех пор цены стали падать.