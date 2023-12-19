В Ростовской области прогнозируют снижение цен на курицу в 2024 году

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
В беседе с порталом «РБК Ростов» Александр Ремета поделился прогнозом о снижении цен на куриное мясо.
Хотя последние месяцы цены на куриное мясо постоянно росли, а официальный прирост составил более 25%, депутат Ремета уверен, что после январских праздников цены на курицу начнут постепенно снижаться. По словам заместителя гендиректора «Агроком», аналитики уже зарегистрировали пик цен на курицу, и с тех пор цены стали падать.
«В январе они еще снизятся, потому что не сезон. Рост пойдет только с марта», — рассказал Александр Ремета, связав динамику изменения цен с сезонным спросом. По мнению специалиста, цены начнут расти только весной, когда начнется период пикников и выездов на шашлыки.
Пока что падение цен на мясо связывают с решением допустить на рынок продукцию зарубежных животноводов, а также с договоренностью Минсельхоза и крупнейших производителей мяса птицы о повышении объемов производства и стабилизации цен на внутреннем рынке.