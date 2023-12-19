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Published Сегодня, 17:15

Modified Сегодня, 17:18

Updated Сегодня, 17:18

В Ростовской области создали дополнительные группы для охраны безопасности региона

В Ростовской области создали дополнительные группы для охраны безопасности региона

19 декабря 2023, 17:15
Фото: Midjourney
В Ростовской области создали дополнительные группы для охраны безопасности региона

На Дону создали дополнительные мобильные группы для охраны региона

В Ростовской области создали дополнительные мобильные группы для обеспечения безопасности региона, об этом рассказал портал ТАСС.
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СВО

Вечером 19 декабря ТАСС со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева объявили, что донские власти совместно с командованием четвертой армии ВВС и ПВО создали дополнительные группы. Участники этих групп обеспечены необходимым оборудованием. Их задачей будет прикрывать административно-производственные центры, чтобы обеспечить охрану инфраструктуры и населения региона.

Власти усилят меры безопасности в Ростовской области
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По словам главы региона, местные власти тщательно отслеживают всю поступающую информацию об угрозах безопасности и оперативно реагируют на дезинформацию, а потому дончанам следует доверять только данным, поступающим из официальных источников.

Напомним, на выходных власти опровергли слухи о работе систем ПВО в Ростовской области.

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