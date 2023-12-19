В Ростовской области создали дополнительные группы для охраны безопасности региона

Вечером 19 декабря ТАСС со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева объявили, что донские власти совместно с командованием четвертой армии ВВС и ПВО создали дополнительные группы. Участники этих групп обеспечены необходимым оборудованием. Их задачей будет прикрывать административно-производственные центры, чтобы обеспечить охрану инфраструктуры и населения региона.