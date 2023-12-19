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В Ростовской области возбудили 38 дел из-за несвоевременной уборки улиц от гололеда

В Ростовской области возбудили 38 дел из-за несвоевременной уборки улиц от гололеда

19 декабря 2023, 15:15
Фото: 1MI
В Ростовской области возбудили 38 дел из-за несвоевременной уборки улиц от гололеда
В Ростовской области за неделю выявили более 80 нарушений, связанных с уборкой улиц от льда, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Во вторник, 19 декабря, стало известно, что по результатам проверки Административной инспекции Ростовской области возбудили 38 административных дел из-за ненадлежащей уборки улиц населенных пунктов, пострадавших от ледяных дождей, штормового ветра и гололеда на прошлой неделе.

В общей сложности инспекторы выявили более 80 нарушений, большую часть из них зафиксировали в Ростове, Каменске-Шахтинском, Шахтах, Батайске, а также на территориях Аксайского, Белокалитвинского, Каменского и Миллеровского районов.

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По словам начальника административной инспекции Ростовской области Николая Копички, собственники зданий и сооружений также обязаны своевременно убирать наледь с кровли и карнизов своей собственности.

В случае несоблюдения этих обязанностей и игнорирования необходимой уборки льда и снега физическим лицам грозят штрафы размером до трех тысяч рублей, должностным лица — до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам придется заплатить до 70 тысяч рублей. При повторных нарушениях размеры штрафов значительно увеличиваются.

Ранее из-за гололеда в Ростове за помощью врачей обратились более 160 граждан.

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