В Ростовской области возбудили 38 дел из-за несвоевременной уборки улиц от гололеда

В случае несоблюдения этих обязанностей и игнорирования необходимой уборки льда и снега физическим лицам грозят штрафы размером до трех тысяч рублей, должностным лица — до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам придется заплатить до 70 тысяч рублей. При повторных нарушениях размеры штрафов значительно увеличиваются.