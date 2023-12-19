В Ростовской области возбудили 38 дел из-за несвоевременной уборки улиц от гололеда

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Во вторник, 19 декабря, стало известно, что по результатам проверки Административной инспекции Ростовской области возбудили 38 административных дел из-за ненадлежащей уборки улиц населенных пунктов, пострадавших от ледяных дождей, штормового ветра и гололеда на прошлой неделе.
В общей сложности инспекторы выявили более 80 нарушений, большую часть из них зафиксировали в Ростове, Каменске-Шахтинском, Шахтах, Батайске, а также на территориях Аксайского, Белокалитвинского, Каменского и Миллеровского районов.
По словам начальника административной инспекции Ростовской области Николая Копички, собственники зданий и сооружений также обязаны своевременно убирать наледь с кровли и карнизов своей собственности.
В случае несоблюдения этих обязанностей и игнорирования необходимой уборки льда и снега физическим лицам грозят штрафы размером до трех тысяч рублей, должностным лица — до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам придется заплатить до 70 тысяч рублей. При повторных нарушениях размеры штрафов значительно увеличиваются.
Ранее из-за гололеда в Ростове за помощью врачей обратились более 160 граждан.