В Ростовской области зафиксировали рост числа ДТП с участием пешеходов

Кроме того, аналитики сообщают о росте показателей аварийности в Таганроге, где 42% ДТП составили наезды на пешеходов. В Шахтах статистика оказалась еще более удручающей: в течение 11 месяцев на городских дорогах погибли 15 человек — это один из самых высоких показателей смертности в результате ДТП в регионе.