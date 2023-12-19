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Posted Сегодня, 18:09

Published Сегодня, 18:09

Modified Сегодня, 18:11

Updated Сегодня, 18:11

В Ростовской области зафиксировали рост числа ДТП с участием пешеходов

В Ростовской области зафиксировали рост числа ДТП с участием пешеходов

19 декабря 2023, 18:09
Фото: 1MI
В Ростовской области зафиксировали рост числа ДТП с участием пешеходов
В Ростовской области наблюдают прирост количества ДТП с пешеходами, об этом сообщили в пресс-службе Минтранспорта региона.

Власти рассказали, что за 11 месяцев 2023 года большая часть ДТП (59,8%) произошла на дорогах местного назначения, при этом виновником этих аварий в 86% случаев был водитель, нарушающий ПДД.

Кроме того, аналитики сообщают о росте показателей аварийности в Таганроге, где 42% ДТП составили наезды на пешеходов. В Шахтах статистика оказалась еще более удручающей: в течение 11 месяцев на городских дорогах погибли 15 человек — это один из самых высоких показателей смертности в результате ДТП в регионе.

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Аналогичный рост числа аварий с пострадавшими пешеходами наблюдают в Батайске и Новочеркасске, а рост числа летальных исходов в результате ДТП регистрируют на территории Новошахтинска, Гуково, Аксайского, Цимлянского и Тарасовского районов.

Ранее в Ростовской области из-за ДТП возникли многокилометровые пробки.

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