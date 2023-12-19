В Ростовской области зафиксировали рост числа ДТП с участием пешеходов

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
Власти рассказали, что за 11 месяцев 2023 года большая часть ДТП (59,8%) произошла на дорогах местного назначения, при этом виновником этих аварий в 86% случаев был водитель, нарушающий ПДД.
Кроме того, аналитики сообщают о росте показателей аварийности в Таганроге, где 42% ДТП составили наезды на пешеходов. В Шахтах статистика оказалась еще более удручающей: в течение 11 месяцев на городских дорогах погибли 15 человек — это один из самых высоких показателей смертности в результате ДТП в регионе.
Аналогичный рост числа аварий с пострадавшими пешеходами наблюдают в Батайске и Новочеркасске, а рост числа летальных исходов в результате ДТП регистрируют на территории Новошахтинска, Гуково, Аксайского, Цимлянского и Тарасовского районов.
Ранее в Ростовской области из-за ДТП возникли многокилометровые пробки.