В СахГУ запустили новейшую лабораторию моделирования для экономических задач

Posted 19 декабря, 06:02
Published 19 декабря, 06:02
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Updated Сегодня, 06:21
Новую лабораторию открыли в рамках стратегического проекта «СахалинTech.Гео» и программы развития «Приоритет-2030. Дальний Восток» национального проекта «Наука и университеты». Основной задачей научно-технической площадки станет моделирование радиоэлектронных устройств для индустриальных партнеров, которые занимаются разработкой, производством и внедрением радиоэлектронных систем, устройств СВЧ, узлов и элементов бортовой аппаратуры.
«Эта лаборатория — пример реализации запроса от промышленности к науке, где через ресурсы и умы ученых достигаются четкие цели технологических отраслей экономики России. В лаборатории, в частности, будет моделироваться с использованием современного математического аппарата поведение БПЛА в сложной электромагнитной обстановке. Это особо актуально в свете заключенного соглашения с НПЦ „ЭЛВИС“ по испытанию бортовых контроллеров БПЛА», — пояснил руководитель проекта, доктор технических наук, высший научный сотрудник Центра экспертизы и испытаний Сахалинского государственного университета Тимур Газизов.
Ключевой партнер лаборатории ООО «НПЦ „ЭЛВИС“» — ведущий отечественный разработчик и производитель систем безопасности на основе технологий искусственного интеллекта, компьютерного зрения, биометрической идентификации и радиолокационного наблюдения. Команда проекта проделала колоссальный объем аналитической работы и уже может похвастаться внушительными результатами: проанализированы и классифицированы известные способы математического моделирования узлов и систематизация известных БПЛА из открытых источников, их параметров и характеристик. Участники лабораторной площадки уже отправили заявку на грант Российского научного фонда, а также готовят к публикации три статьи в ведущих научных журналах из перечня Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования России (в области радиоэлектроники), и еще три — для XIX Международной научно-практической конференции «Электронные средства и системы управления».
Наибольший интерес у индустриальных партнеров лаборатории вызывает задача целостности сигналов, а также анализ и моделирование процессов в печатных платах радиоэлектронных устройств, особенно в условиях внешнего электромагнитного воздействия. В связи с этим команда проекта планирует развить изыскания в области моделирования проводников и диэлектриков на основе электростатического анализа. Наработанный сахалинскими исследователями научно-математический аппарат в области сверхвысокочастотных технологий может быть востребован и другими промышленными компаниями, заинтересованными в улучшении существующей радиоэлектронной продукции, как на отечественном, так и на мировом рынке.