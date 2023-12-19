В СахГУ запустили новейшую лабораторию моделирования для экономических задач

Ключевой партнер лаборатории ООО «НПЦ „ЭЛВИС“» — ведущий отечественный разработчик и производитель систем безопасности на основе технологий искусственного интеллекта, компьютерного зрения, биометрической идентификации и радиолокационного наблюдения. Команда проекта проделала колоссальный объем аналитической работы и уже может похвастаться внушительными результатами: проанализированы и классифицированы известные способы математического моделирования узлов и систематизация известных БПЛА из открытых источников, их параметров и характеристик. Участники лабораторной площадки уже отправили заявку на грант Российского научного фонда, а также готовят к публикации три статьи в ведущих научных журналах из перечня Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования России (в области радиоэлектроники), и еще три — для XIX Международной научно-практической конференции «Электронные средства и системы управления».