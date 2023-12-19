Власти Ростова рассказали, когда построят сети водоснабжения на Соловьиной

Ранее местная жительница рассказала нам, что люди на этой улице несколько лет живут без питьевой воды, из-за чего обращались в различные инстанции и к знаменитостям. Она уточняла, что ситуация так и не изменилась, а выделяемых денег не хватало, поэтому их возвращали в бюджет.