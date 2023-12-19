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Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Власти Ростова рассказали, когда построят сети водоснабжения на Соловьиной

Власти Ростова рассказали, когда построят сети водоснабжения на Соловьиной

19 декабря 2023, 10:23
Фото: rostov-gorod.ru
Власти Ростова рассказали, когда построят сети водоснабжения на Соловьиной

В Ростове подведение воды на улицу Соловьиной обойдется в 25 млн рублей

В Ростове-на-Дону необходимо 25,2 миллиона рублей на строительство сетей водоснабжения по улице Соловьиная, сообщили RostovGazeta в администрации города.

Ранее местная жительница рассказала нам, что люди на этой улице несколько лет живут без питьевой воды, из-за чего обращались в различные инстанции и к знаменитостям. Она уточняла, что ситуация так и не изменилась, а выделяемых денег не хватало, поэтому их возвращали в бюджет.

Теперь в администрации города рассказали о необходимости выделить 25 миллионов рублей на работы, которые займут чуть более двух месяцев. Деньги возьмут из городского бюджета.

«Средства будут предусмотрены на 2024 год при утверждении проекта бюджета города на 2024–2026 годы. До 1 апреля 2024 года планируется найти подрядчика и заключить с ним контракт», — уточнили в администрации.

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