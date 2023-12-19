Власти Ростова рассказали, когда построят сети водоснабжения на Соловьиной

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Ранее местная жительница рассказала нам, что люди на этой улице несколько лет живут без питьевой воды, из-за чего обращались в различные инстанции и к знаменитостям. Она уточняла, что ситуация так и не изменилась, а выделяемых денег не хватало, поэтому их возвращали в бюджет.
Теперь в администрации города рассказали о необходимости выделить 25 миллионов рублей на работы, которые займут чуть более двух месяцев. Деньги возьмут из городского бюджета.
«Средства будут предусмотрены на 2024 год при утверждении проекта бюджета города на 2024–2026 годы. До 1 апреля 2024 года планируется найти подрядчика и заключить с ним контракт», — уточнили в администрации.