«Выбор»: число участников премии РАПК в 2023 году стало рекордным

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
Члены правления ассоциации рассказали, что претендентами на победу в 16 номинациях премии в этом году стали 100 человек. Это рекордное количество специалистов для года без федеральных выборов.
Учитывая итоги мероприятия, можно сделать вывод о том, что число специалистов, пришедших в профессию недавно, — выросло. Кроме того, увеличилось и количество цифровых решений, которые применяются на выборах. Об этом рассказал президент РАПК Григорий Казанков.
«От искусственного интеллекта при создании текстов и графики агитационной продукции до построения собственных метавселенных. Этот выборный процесс впитал в себя современные технологии, что позволило политтехнологам проводить свою работу там, где еще вчера агитировать считалось невозможно. Стоит сказать, что отечественный рынок политического консалтинга занимает лидирующие позиции в мире по такому значению, как инновационность и технологичность избирательных кампаний», — подытожил эксперт. Об этом сообщает 56orb.ru.
На тематических панелях, проведенных в ходе мероприятия, поднимались наиболее острые вопросы отрасли: цифровизация предвыборных штабов, удаленное электронное голосование и задействование ИИ в электоральных процессах. Участниками конгресса стали молодые специалисты и именитые лидеры профессионального сообщества.
В текущем году в номинации «Лучшее событие кампании» премию РАПК «Выбор» получил проект «Памятник В. В. Жириновскому и первомайский митинг в метавселенной игры „Майнкрафт“. Главная награда номинации „Лучший контент агитационных материалов в Интернете“ досталась работе „Контент интернет-кампании на выборах губернатора Смоленской области“.
Нейросеть «Жириновский» стала лауреатом премии в категории вирусных проектов сезона, а почетная премия РАПК «За вклад в развитие и популяризацию профессии» была вручена проректору РАНХиГС и соавтору инновационной идеологемы «Пентабазис» Андрею Полосину.
О том, что премия имеет большое значение в процессе ознакомления с проектами экспертов отрасли и инструментами, используемыми ими в работе, заявил Дмитрий Еловский, гендиректор коммуникационного агентства Actor и член РАПК.
Информационным партнером премии стал медиахолдинг 1MI.