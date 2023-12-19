ЮФУ поднялся во вторую группу программы «Приоритет-2030»

«Участие в исследовательском треке позволило нам достичь значимых поставленных целей. Так, сконцентрировавшись на приоритетах и увлечении количества исследовательских команд, работающих на фронтире, мы сейчас первые в РФ по исследованиям в области экологии почв, диагностики структуры наночастиц и разработке биогибридных систем. Отмечу, что мы повысили свои позиции на международной арене и по итогам 2023 года наши ученые вошли в топ-3 в мире по 27 тематикам, 11 исследователей ЮФУ входят в 2% самых влиятельных в мире в своих предметных областях, увеличен объем коммерциализации научных результатов, осуществлен переход к магистратуре и аспирантуре как к продукту и основе для получения исследовательских компетенций — в том числе для привлечения кадров в существующие команды, а также формирование задела для создания новых научных коллективов, „, — отметила ректор ЮФУ Инна Шевченко.