ЮФУ поднялся во вторую группу программы «Приоритет-2030»

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
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По результатам отбора, ЮФУ стал получателем специальной (повышенной) части гранта по треку «Исследовательское лидерство», перейдя во вторую группу вузов.
Сегодня задача обеспечения технологического суверенитета и ускоренного инновационного развития является особенно актуальной для страны. Уже два года Южный федеральный университет, как победитель исследовательского трека федеральной программы «Приоритет-2030», принимает активное участие в ее реализации. Ключевые результаты о проделанной за 2023 год работе делегация ЮФУ представила Совету по грантам под руководством Министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова 1 декабря.
По итогам заседания Совета ЮФУ поднял свою позицию и перешел во вторую группу специальной (повышенной) части гранта в треке «Исследовательское лидерство», заняв при этом восьмое место среди других вузов-участников. Напомним, ранее ЮФУ был в третьей группе специальной части государственной программы поддержки «Приоритет-2030».
Ректор ЮФУ Инна Шевченко отметила, что участие в специальном треке помогло вузу привлечь новых партнеров и стать ключевой организацией для страны по ряду направлений, а также повысить престиж ученых, тем самым утверждая позиции отечественной науки на мировой арене:
«Участие в исследовательском треке позволило нам достичь значимых поставленных целей. Так, сконцентрировавшись на приоритетах и увлечении количества исследовательских команд, работающих на фронтире, мы сейчас первые в РФ по исследованиям в области экологии почв, диагностики структуры наночастиц и разработке биогибридных систем. Отмечу, что мы повысили свои позиции на международной арене и по итогам 2023 года наши ученые вошли в топ-3 в мире по 27 тематикам, 11 исследователей ЮФУ входят в 2% самых влиятельных в мире в своих предметных областях, увеличен объем коммерциализации научных результатов, осуществлен переход к магистратуре и аспирантуре как к продукту и основе для получения исследовательских компетенций — в том числе для привлечения кадров в существующие команды, а также формирование задела для создания новых научных коллективов, „, — отметила ректор ЮФУ Инна Шевченко.
По словам ректора, благодаря работе с партнерами — Курчатовским институтом, Фондом Перспективных исследований, ГК «Ростех», Росатом, Роскосмос — в 2023 году Южный федеральный университет сконцентрировался на разработке передовых технологий, востребованных в национальной безопасности и экономике. Через расширение сети партнеров было сконцентрировано 60% исследований на задачах стратегических проектов программы развития. Количество магистрантов увечилось на 17%, а число защит аспирантов выросло в 3 раза.
В следующем году Южный федеральный университет нацелен на развитие сети поисковых лабораторий, запуске Центра интеллектуального анализа данных в исследованиях, технопарка для передовых производственных технологий и реализации мер поддержки выхода на зарубежные рынки, а также создании линеек флагманских образовательных программ от Специализированного учебного научного центра ЮФО до аспирантуры.
Напомним, программа стратегического академического стратегического лидерства «Приоритет-2030» стартовала в 2021 году и стала для университетов существенным импульсом в развитии науки, а также возможностью сконцентрировать ресурсы для обеспечения вклада российских университетов в достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, повысить научно-образовательный потенциал университетов и научных организаций, а также обеспечить их участие в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации.
Подробнее о ключевых итогах ЮФУ в рамках реализации программы развития вуза до 2030 года: sfedu.ru/news/73813.