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Published Сегодня, 12:47

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Юрист предупредил ростовчан о повышении тарифа на техосмотр автомобилей в 2024 году

Юрист предупредил ростовчан о повышении тарифа на техосмотр автомобилей в 2024 году

19 декабря 2023, 12:47
Фото: Pxhere.com
Юрист предупредил ростовчан о повышении тарифа на техосмотр автомобилей в 2024 году

Юрист Габович предупредил ростовчан о повышении тарифа на техосмотр автомобилей

Техосмотр обязаны проходить те владельцы машин Ростова, которые используют автомобили в качестве коммерческого транспорта. С 1 января 2024 года размер тарифа на прохождение техосмотра будет увеличен, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

Юрист разъясняет, что техосмотр легковых автомобилей и мотоциклов отменен для тех ростовчан, которые используют транспорт в личных целях.

Однако прохождение техосмотра является обязательным для любого коммерческого транспорта.

«Повышение тарифа на техосмотр происходит ежегодно. Это предусмотрено приказом Федеральной антимонопольной службы. Для расчета тарифа есть соответствующая методика. На основе ее данных и рассчитывается тариф», — отмечает Антон Габович.

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Спикер разъясняет, что цены растут, соответственно, и сумма тарифа на ТО логично увеличится в Ростовской области. Теперь, к примеру, владельцам легковых автомобилей вместо прежних 913 рублей с 1 января 2024 года придется раскошелиться на сумму свыше тысячи рублей.

Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовчане стали массово получать штрафы за неоплату парковочных мест.

Ростовчане стали массово получать штрафы за неоплату парковочных мест
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