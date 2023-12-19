Юрист предупредил ростовчан о повышении тарифа на техосмотр автомобилей в 2024 году

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Юрист разъясняет, что техосмотр легковых автомобилей и мотоциклов отменен для тех ростовчан, которые используют транспорт в личных целях.
Однако прохождение техосмотра является обязательным для любого коммерческого транспорта.
«Повышение тарифа на техосмотр происходит ежегодно. Это предусмотрено приказом Федеральной антимонопольной службы. Для расчета тарифа есть соответствующая методика. На основе ее данных и рассчитывается тариф», — отмечает Антон Габович.
Спикер разъясняет, что цены растут, соответственно, и сумма тарифа на ТО логично увеличится в Ростовской области. Теперь, к примеру, владельцам легковых автомобилей вместо прежних 913 рублей с 1 января 2024 года придется раскошелиться на сумму свыше тысячи рублей.
Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовчане стали массово получать штрафы за неоплату парковочных мест.