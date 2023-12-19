Юрист предупредил ростовчан о повышении тарифа на техосмотр автомобилей в 2024 году

Спикер разъясняет, что цены растут, соответственно, и сумма тарифа на ТО логично увеличится в Ростовской области. Теперь, к примеру, владельцам легковых автомобилей вместо прежних 913 рублей с 1 января 2024 года придется раскошелиться на сумму свыше тысячи рублей.