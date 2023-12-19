За рассылку «писем счастья» донским водителям потратят 64 млн рублей

Так доставку штрафов почтовыми отправлениями оценили в 80,4 рубля за письмо, электронная рассылка постановлений будет стоить подрядчику 11,22 рубля за каждую единицу. К выполнению работ нужно будет приступить 1 января 2024 года и осуществлять их по 30 июня. Подрядчиком работ выбрали «Почту России».