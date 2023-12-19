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Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Инспекторы Ростовской области заплатят 64,6 млн за доставку писем со штрафами

За рассылку «писем счастья» донским водителям потратят 64 млн рублей

19 декабря 2023, 14:28
Фото: 1MI
Инспекторы Ростовской области заплатят 64,6 млн за доставку писем со штрафами
В Ростовской области потратят более 64 миллионов рублей на информирование нарушителей о штрафах, данные появились на портале госзакупок.

В понедельник, 18 декабря, ГКУ РО «ЦБДД» опубликовало тендер для поиска подрядчика, который возьмет на себя работы по доставке экземпляров постановлений по делам об административных правонарушениях. Стоимость работ оценили в 64,6 миллиона рублей.

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Так доставку штрафов почтовыми отправлениями оценили в 80,4 рубля за письмо, электронная рассылка постановлений будет стоить подрядчику 11,22 рубля за каждую единицу. К выполнению работ нужно будет приступить 1 января 2024 года и осуществлять их по 30 июня. Подрядчиком работ выбрали «Почту России».

Ранее стало известно, какие правила дорожного движения чаще всего нарушают донские водители такси.

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