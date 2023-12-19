За рассылку «писем счастья» донским водителям потратят 64 млн рублей

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
В понедельник, 18 декабря, ГКУ РО «ЦБДД» опубликовало тендер для поиска подрядчика, который возьмет на себя работы по доставке экземпляров постановлений по делам об административных правонарушениях. Стоимость работ оценили в 64,6 миллиона рублей.
Так доставку штрафов почтовыми отправлениями оценили в 80,4 рубля за письмо, электронная рассылка постановлений будет стоить подрядчику 11,22 рубля за каждую единицу. К выполнению работ нужно будет приступить 1 января 2024 года и осуществлять их по 30 июня. Подрядчиком работ выбрали «Почту России».
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