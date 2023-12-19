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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

«Жалуюсь на репертуар»: король смеха из ростовского театра «Гротеск» Владимир Хенкин

«Жалуюсь на репертуар»: король смеха из ростовского театра «Гротеск» Владимир Хенкин

19 декабря 2023, 10:25
Фото: Сергей Семёнов/cc by 3.0/wikimedia.org
«Жалуюсь на репертуар»: король смеха из ростовского театра «Гротеск» Владимир Хенкин

Краевед Багдыков рассказал о «короле смеха» Ростова Владимире Хенкине

В Ростове некогда работал актер, которого называли не иначе как «королем смеха». Речь пойдет о Владимире Яковлевиче Хенкине (1883−1953).

Хенкин был поистине всенародно любимым актером. И потому не удивительно, что в 1946 году ему было присвоено звание «Народный артист РСФСР».

В нашем городе Хенкин работал в начале двадцатых годов минувшего века в театре «Гротеск». Его очень любили ростовчане. Из соседней Нахичевани-на-Дону (тогда этот город еще не входил в состав Ростова) специально приезжали зрители в театр, как говорится, на Хенкина. Но и талантливый актер отвечал ростовским и нахичеванским зрителям взаимной любовью.

В нашем городе Хенкин работал в начале двадцатых годов минувшего века в театре «Гротеск».В нашем городе Хенкин работал в начале двадцатых годов минувшего века в театре «Гротеск».
В нашем городе Хенкин работал в начале двадцатых годов минувшего века в театре «Гротеск».

До февраля 1921 года театром «Гротеск» руководил известный в те годы режиссер и конферансье Алексей Григорьевич Алексеев. Сатирический и юмористический жанр спектаклей театра привлекал многих зрителей. И, как я уже писал, особо выделялся среди актеров «Гротеска» Владимир Хенкин, который впоследствии стал популярным актером Московского театра сатиры.

Вообще, Владимир Яковлевич родился в Харькове в 1883 году. Он работал в разных театрах. Но, конечно, его звездный час настал в Театре сатиры в Москве.

Хенкин был не только одним из лучших актеров разговорного жанра на эстраде, но еще и обладал тонким чувством юмора.

И, как я уже писал, особо выделялся среди актеров «Гротеска» Владимир Хенкин, который впоследствии стал популярным актером Московского театра сатиры.И, как я уже писал, особо выделялся среди актеров «Гротеска» Владимир Хенкин, который впоследствии стал популярным актером Московского театра сатиры.
И, как я уже писал, особо выделялся среди актеров «Гротеска» Владимир Хенкин, который впоследствии стал популярным актером Московского театра сатиры.
Фото: Автор неизвестен/teatr-satiri.ru/Добросовестное использование

С этим замечательным актером связано немало баек. Рассказывают, что однажды на спектакле у Хенкина случился сердечный приступ. Актеру вызвали «скорую». Доктор, который осматривал Владимира Яковлевича, поинтересовался у него: «На что жалуетесь?»

На этот вопрос Хенкин незамедлительно ответил: «На репертуар».

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Таких историй и баек, связанных с Владимиром Яковлевичем, существует немало. Говорят, что он мог импровизировать в любой ситуации. В свое время у него была такая же известность, как и у прославленного Аркадия Райкина.

К сожалению, сегодня уже мало кто из молодых ребят что-то знает о Райкине, а уж тем более о Хенкине. А ведь эти актеры были кумирами нескольких советских поколений!

К сожалению, сегодня уже мало кто из молодых ребят что-то знает о Райкине, а уж тем более о Хенкине.К сожалению, сегодня уже мало кто из молодых ребят что-то знает о Райкине, а уж тем более о Хенкине.
К сожалению, сегодня уже мало кто из молодых ребят что-то знает о Райкине, а уж тем более о Хенкине.
Фото: Лосин Борис/goskatalog.ru

В подобных случаях мне вспоминается одно высказывание: Sic transit gloria mundi, что в переводе с латинского означает − «Так проходит мирская слава».

Вот поэтому мне захотелось вспомнить талантливого актера Владимира Хенкина, его яркие выступления в нашем городе. Пусть память об этом талантливом актере будет всегда жива.

И еще очень приятно то, что в нашем городе некогда был театр «Гротеск», актеры и режиссеры которого потом блистали на сцене прославленного Театра сатиры в Москве.

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