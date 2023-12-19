«Жалуюсь на репертуар»: король смеха из ростовского театра «Гротеск» Владимир Хенкин

В нашем городе Хенкин работал в начале двадцатых годов минувшего века в театре «Гротеск». Его очень любили ростовчане. Из соседней Нахичевани-на-Дону (тогда этот город еще не входил в состав Ростова) специально приезжали зрители в театр, как говорится, на Хенкина. Но и талантливый актер отвечал ростовским и нахичеванским зрителям взаимной любовью.