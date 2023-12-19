«Жалуюсь на репертуар»: король смеха из ростовского театра «Гротеск» Владимир Хенкин

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Хенкин был поистине всенародно любимым актером. И потому не удивительно, что в 1946 году ему было присвоено звание «Народный артист РСФСР».
В нашем городе Хенкин работал в начале двадцатых годов минувшего века в театре «Гротеск». Его очень любили ростовчане. Из соседней Нахичевани-на-Дону (тогда этот город еще не входил в состав Ростова) специально приезжали зрители в театр, как говорится, на Хенкина. Но и талантливый актер отвечал ростовским и нахичеванским зрителям взаимной любовью.
До февраля 1921 года театром «Гротеск» руководил известный в те годы режиссер и конферансье Алексей Григорьевич Алексеев. Сатирический и юмористический жанр спектаклей театра привлекал многих зрителей. И, как я уже писал, особо выделялся среди актеров «Гротеска» Владимир Хенкин, который впоследствии стал популярным актером Московского театра сатиры.
Вообще, Владимир Яковлевич родился в Харькове в 1883 году. Он работал в разных театрах. Но, конечно, его звездный час настал в Театре сатиры в Москве.
Хенкин был не только одним из лучших актеров разговорного жанра на эстраде, но еще и обладал тонким чувством юмора.
С этим замечательным актером связано немало баек. Рассказывают, что однажды на спектакле у Хенкина случился сердечный приступ. Актеру вызвали «скорую». Доктор, который осматривал Владимира Яковлевича, поинтересовался у него: «На что жалуетесь?»
На этот вопрос Хенкин незамедлительно ответил: «На репертуар».
Таких историй и баек, связанных с Владимиром Яковлевичем, существует немало. Говорят, что он мог импровизировать в любой ситуации. В свое время у него была такая же известность, как и у прославленного Аркадия Райкина.
К сожалению, сегодня уже мало кто из молодых ребят что-то знает о Райкине, а уж тем более о Хенкине. А ведь эти актеры были кумирами нескольких советских поколений!
В подобных случаях мне вспоминается одно высказывание: Sic transit gloria mundi, что в переводе с латинского означает − «Так проходит мирская слава».
Вот поэтому мне захотелось вспомнить талантливого актера Владимира Хенкина, его яркие выступления в нашем городе. Пусть память об этом талантливом актере будет всегда жива.
И еще очень приятно то, что в нашем городе некогда был театр «Гротеск», актеры и режиссеры которого потом блистали на сцене прославленного Театра сатиры в Москве.