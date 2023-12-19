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Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Дончанина поймали при попытке «угостить» девочек-подростков наркотиками

Житель Ростовской области сядет за то, что «угощал» девочек-подростков наркотиками

19 декабря 2023, 13:44
Фото: Midjourney
Дончанина поймали при попытке «угостить» девочек-подростков наркотиками

Житель Ростовской области сядет за то, что «угощал» подростков наркотиками

В Ростовской области мужчине назначили 14 лет колонии из-за попытки склонить девочек-подростков к употреблению наркотиков, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ региона.

Во вторник, 19 декабря, стало известно, что в Аксайском районе осудили дончанина, который пытался склонить несовершеннолетних попробовать наркотики.

Следствие и суд установили, что в ноябре 2022 года подозреваемый, находившийся на тот момент в хуторе Малый Мишкин, пытался уговорить двух 15-летних девочек к употреблению запрещенных веществ.

«Противоправные действия мужчины были пресечены на месте совершения преступления сотрудниками полиции», — сказано в сообщении.

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В ходе расследования дела следователям удалось выяснить, что ранее подозреваемый был судим за незаконный оборот наркотических веществ, мужчину поместили под стражу.

В итоге суд вынес решение приговорить дончанина к 14 годам заключения в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Ростове сотрудники полиции вымогали у горожан деньги, угрожая подставить невиновных с помощью наркотиков.

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