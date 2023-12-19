Житель Ростовской области сядет за то, что «угощал» девочек-подростков наркотиками

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Во вторник, 19 декабря, стало известно, что в Аксайском районе осудили дончанина, который пытался склонить несовершеннолетних попробовать наркотики.
Следствие и суд установили, что в ноябре 2022 года подозреваемый, находившийся на тот момент в хуторе Малый Мишкин, пытался уговорить двух 15-летних девочек к употреблению запрещенных веществ.
«Противоправные действия мужчины были пресечены на месте совершения преступления сотрудниками полиции», — сказано в сообщении.
В ходе расследования дела следователям удалось выяснить, что ранее подозреваемый был судим за незаконный оборот наркотических веществ, мужчину поместили под стражу.
В итоге суд вынес решение приговорить дончанина к 14 годам заключения в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее в Ростове сотрудники полиции вымогали у горожан деньги, угрожая подставить невиновных с помощью наркотиков.