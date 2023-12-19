Жителей Ростовской области предупредили о сильном тумане и гололеде

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Помимо тумана неблагоприятные погодные условия дополнит гололед. Поэтому автомобилистов просят быть особенно острожными на дорогах и не выезжать из дома без крайней необходимости.
Порывы ветра по области будут составлять 5-10 метров в секунду. Направление ветра будет в течение дня западным и юго-западным.
Термометры в этот день будут показывать температуру от +1 до +6 градусов. При том, что ночью была и минусовая температура.
Ранее климатолог рассказал, какая погода ожидает ростовчан на Новый год. Так, по его словам, к концу месяца в Ростовской области похолодает.