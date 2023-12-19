rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Жителей Ростовской области предупредили о сильном тумане и гололеде

Жителей Ростовской области предупредили о сильном тумане и гололеде

19 декабря 2023, 07:17
Фото: pxhere.com
Жителей Ростовской области предупредили о сильном тумане и гололеде
Ростовскую область в первую половину дня во вторник, 19 декабря, накроет туман, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Помимо тумана неблагоприятные погодные условия дополнит гололед. Поэтому автомобилистов просят быть особенно острожными на дорогах и не выезжать из дома без крайней необходимости.

«Фобос» предупредил жителей Ростовской области об экстремальном потеплении
Узнать подробнее

Порывы ветра по области будут составлять 5-10 метров в секунду. Направление ветра будет в течение дня западным и юго-западным.

Термометры в этот день будут показывать температуру от +1 до +6 градусов. При том, что ночью была и минусовая температура.

Ранее климатолог рассказал, какая погода ожидает ростовчан на Новый год. Так, по его словам, к концу месяца в Ростовской области похолодает.

Читайте также:
Автомобилистов предупредили об опасной погоде на дорогах Ростовской областиИтоги недели: Ростовскую область атакуют украинские беспилотники и ледяные дождиВласти Ростова решили открыть школы и детсады в обычном режиме
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Гололед#Неблагоприятная погода#Туман#Декабрьская погода
Подпишитесь
Ростовчанам рассказали, когда начнется сезон дождей
Сегодня, 05:21
Климатолог Иошпа дал прогноз погоды на Новый год в Ростове
Сегодня, 06:23
Персоналу отеля в Миллерово стали угрожать после отказа заселить участников СВО
Вчера, 15:57
Барбер Еременко рассказал, какие стрижки будут популярными в Ростове в 2024 году
Вчера, 16:27
В центре Ростова из-под земли забил фонтан горячей воды
Вчера, 13:16
«Качественно и точно в срок»: как говорят счастливые новоселы нового ЖК «Свобода»
Вчера, 14:33