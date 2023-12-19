Жителям Ростова стала доступна услуга мгновенного выкупа смартфона

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Жителям Ростова-на-Дону стала доступна услуга мгновенного выкупа смартфонов. Сервисом можно воспользоваться на сайте частных объявлений. Команда платформы запустила функцию продажи гаджетов без необходимости самостоятельного поиска покупателя и длительного ожидания.
«Мы фиксируем продолжение восходящего тренда — растут продажи как б/у техники, так и новых устройств. Сегодня на онлайн приходится уже 50% продаж электроники и бытовой техники, причем эта доля растет. Однако мы видим, что продавцы хотят продать гаджет практически мгновенно, сразу после подачи объявления, и не общаясь с покупателями. Программа официального выкупа смартфонов решает эту задачу — она позволит нам сделать процесс продажи гаджетов еще более быстрым, безопасным и удобным», — рассказал руководитель категории «Бытовая техника» Авито Павел Комаров.
Пользователям при формировании объявления нужно заполнить обязательные поля в карточке, ответить на несколько вопросов о состоянии смартфона, выбрав ответы из предлагаемых вариантов, и при необходимости сделать фотографии гаджета с разных сторон. Также можно сразу подать заявку на выкуп на специальной страничке. Предварительная цена выкупа будет показана сразу.
Далее продавец может выбрать — либо самостоятельно отвезти устройство в один из сервисных центров партнера, или вызвать представителя партнера на дом или в другое удобное место встречи. Специалист проверит состояние телефона, и назовёт итоговую цену, которая может скорректироваться, если найдутся скрытые дефекты, или, наоборот, даже быть увеличена .
Выкупленные смартфоны в дальнейшем будут доступны для покупки. Партнер платформы будет проводить предпродажную подготовку — проверку, диагностику, а также ремонт и устранение дефектов при их наличии — и выставлять смартфон с подробными отчетами о диагностике и гарантией на него.
В Ростове-на-Дону осенью 2023 года продажи новых смартфонов выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.