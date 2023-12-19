Жителям Ростова стала доступна услуга мгновенного выкупа смартфона

«Мы фиксируем продолжение восходящего тренда — растут продажи как б/у техники, так и новых устройств. Сегодня на онлайн приходится уже 50% продаж электроники и бытовой техники, причем эта доля растет. Однако мы видим, что продавцы хотят продать гаджет практически мгновенно, сразу после подачи объявления, и не общаясь с покупателями. Программа официального выкупа смартфонов решает эту задачу — она позволит нам сделать процесс продажи гаджетов еще более быстрым, безопасным и удобным», — рассказал руководитель категории «Бытовая техника» Авито Павел Комаров.