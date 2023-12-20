Автобусы-гармошки выпустили на линию в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Автобусы появились на маршрутах №16 «Центральный рынок — ВОС» и №71 «Центральный рынок — мкр. Левенцовский». В салоне каждого из них могут поместиться до 146 пассажиров.
«Весь транспорт оборудован дизельными моторами экологического класса Евро-5. Также предусмотрели приспособления для инвалидов», — рассказал Алексей Логвиненко.
Он добавил, что в автобусах есть информационные табло и системы видеонаблюдения.
Ранее в Ростове предложили изменить маршруты троллейбуса №8 и автобуса № 88. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого стало известно, что Ростов-на-Дону оказался в числе городов с самым молодым транспортом.