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Автобусы-гармошки выпустили на линию в Ростове-на-Дону

Автобусы-гармошки выпустили на линию в Ростове-на-Дону

20 декабря 2023, 11:12
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
Автобусы-гармошки выпустили на линию в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в среду, 20 декабря, на городские улицы вывели автобусы-гармошки, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Автобусы появились на маршрутах №16 «Центральный рынок — ВОС» и №71 «Центральный рынок — мкр. Левенцовский». В салоне каждого из них могут поместиться до 146 пассажиров.

«Весь транспорт оборудован дизельными моторами экологического класса Евро-5. Также предусмотрели приспособления для инвалидов», — рассказал Алексей Логвиненко.

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Он добавил, что в автобусах есть информационные табло и системы видеонаблюдения.

Ранее в Ростове предложили изменить маршруты троллейбуса №8 и автобуса № 88. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого стало известно, что Ростов-на-Дону оказался в числе городов с самым молодым транспортом.

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