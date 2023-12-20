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Published Сегодня, 12:20

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Депутат Водолацкий разъяснил, зачем Украина пытается атаковать Ростовскую область

Депутат Водолацкий объяснил, зачем Украина пытается атаковать Ростовскую область

20 декабря 2023, 12:20
Фото: mil.gov.ua
Депутат Водолацкий разъяснил, зачем Украина пытается атаковать Ростовскую область
Попытками атаковать Ростовскую область Украина мечтает дестабилизировать гражданское общество изнутри, раскачать ситуацию, в том числе, и перед выборами, сообщил RostovGazeta депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

Напомним, что 17 декабря донские власти сообщили об очередной попытке массовой атаки украинских беспилотников в районе Морозовска и Каменска-Шахтинского. Наши ПВО отразили атаку.

«Учитывая большое доверие россиян к президенту, подобными действиями Украина, во-первых, пытается ослабить рейтинг лидера нашей страны. Показать, что, дескать, он не может защитить жителей Дона от дронов», — отмечает Виктор Водолацкий.

Депутат подчеркивает, что и сегодня наше ПВО усиливается дополнительными артдивизионами, которые надежно прикрывают небо от этой нечисти.

«Во-вторых, Ростовская область сегодня — это так называемый гуманитарный хаб, который имеет особое стратегическое значение. Поэтому Украина и пытается наносить удары по коммуникациям, железнодорожным, морским и портовым сооружениям», — объясняет спикер.

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Депутат подчеркивает, что и сегодня наше ПВО усиливается дополнительными артдивизионами, которые надежно прикрывают небо от этой нечисти.Депутат подчеркивает, что и сегодня наше ПВО усиливается дополнительными артдивизионами, которые надежно прикрывают небо от этой нечисти.
Депутат подчеркивает, что и сегодня наше ПВО усиливается дополнительными артдивизионами, которые надежно прикрывают небо от этой нечисти.
Фото: duma.gov.ru

Собеседник добавляет, что Украина не понимает одного — у жителей Дона особый, совсем другой менталитет, чем у жителей других территорий.

«Этот менталитет заложен нашими предками. Мы — победители. И чем больше нас кусают, тем мощнее и сильнее мы становимся», — резюмирует Виктор Водолацкий.

Ранее RostovGazeta сообщала, для каких целей предназначался сбитый в ноябре в Ростовской области беспилотник самолетного типа.

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