Депутат Водолацкий объяснил, зачем Украина пытается атаковать Ростовскую область

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Напомним, что 17 декабря донские власти сообщили об очередной попытке массовой атаки украинских беспилотников в районе Морозовска и Каменска-Шахтинского. Наши ПВО отразили атаку.
«Учитывая большое доверие россиян к президенту, подобными действиями Украина, во-первых, пытается ослабить рейтинг лидера нашей страны. Показать, что, дескать, он не может защитить жителей Дона от дронов», — отмечает Виктор Водолацкий.
Депутат подчеркивает, что и сегодня наше ПВО усиливается дополнительными артдивизионами, которые надежно прикрывают небо от этой нечисти.
«Во-вторых, Ростовская область сегодня — это так называемый гуманитарный хаб, который имеет особое стратегическое значение. Поэтому Украина и пытается наносить удары по коммуникациям, железнодорожным, морским и портовым сооружениям», — объясняет спикер.
Собеседник добавляет, что Украина не понимает одного — у жителей Дона особый, совсем другой менталитет, чем у жителей других территорий.
«Этот менталитет заложен нашими предками. Мы — победители. И чем больше нас кусают, тем мощнее и сильнее мы становимся», — резюмирует Виктор Водолацкий.
Ранее RostovGazeta сообщала, для каких целей предназначался сбитый в ноябре в Ростовской области беспилотник самолетного типа.