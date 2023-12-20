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Published Сегодня, 19:37

Modified Сегодня, 19:38

Updated Сегодня, 19:38

Диетолог советует россиянам отказаться от одного из блюд в Новый год

Диетолог советует россиянам отказаться от одного из блюд в Новый год

20 декабря 2023, 19:37
Фото: 1MI
Согласно мнению диетолога Елены Соломатиной, на новогодние праздники не стоит подавать на стол жареное мясо или утку. Специалист рекомендует заменить их на курицу или нежирную рыбу.

Эксперт убеждена, что в меню должно присутствовать достаточное количество овощей. Оливье и селедку под шубой можно приготовить и без большого количества майонеза, добавив к нему сметану в пропорциях 50% на 50%.

Также Соломатина рассказала журналистам NEWS.ru, что из овощей рекомендуется отдавать предпочтение некрахмалистым — к примеру, заменить картофель зелеными овощами, листьями салата и сельдереем. Вместо утки или свинины на горячее можно приготовить курицу — например, на гриле, смазав кожу горчицей, лимоном и специями. Птица получается сочной и вкусной. Существует множество рецептов овощных салатов, которых на новогоднем столе должно быть как можно больше.

Также диетолог рекомендовала приготовить фруктовые десерты — такие, как сорбет из замороженных ягод, при смешивании которого с йогуртом получается домашнее мороженое. Кроме того, на сладкое можно подать муссы и пастилу без сахара вместо привычных пирожных.

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