Диетолог советует россиянам отказаться от одного из блюд в Новый год

Также Соломатина рассказала журналистам NEWS.ru, что из овощей рекомендуется отдавать предпочтение некрахмалистым — к примеру, заменить картофель зелеными овощами, листьями салата и сельдереем. Вместо утки или свинины на горячее можно приготовить курицу — например, на гриле, смазав кожу горчицей, лимоном и специями. Птица получается сочной и вкусной. Существует множество рецептов овощных салатов, которых на новогоднем столе должно быть как можно больше.