Диетолог советует россиянам отказаться от одного из блюд в Новый год

Posted Сегодня, 19:37
Published Сегодня, 19:37
Modified Сегодня, 19:38
Updated Сегодня, 19:38
Эксперт убеждена, что в меню должно присутствовать достаточное количество овощей. Оливье и селедку под шубой можно приготовить и без большого количества майонеза, добавив к нему сметану в пропорциях 50% на 50%.
Также Соломатина рассказала журналистам NEWS.ru, что из овощей рекомендуется отдавать предпочтение некрахмалистым — к примеру, заменить картофель зелеными овощами, листьями салата и сельдереем. Вместо утки или свинины на горячее можно приготовить курицу — например, на гриле, смазав кожу горчицей, лимоном и специями. Птица получается сочной и вкусной. Существует множество рецептов овощных салатов, которых на новогоднем столе должно быть как можно больше.
Также диетолог рекомендовала приготовить фруктовые десерты — такие, как сорбет из замороженных ягод, при смешивании которого с йогуртом получается домашнее мороженое. Кроме того, на сладкое можно подать муссы и пастилу без сахара вместо привычных пирожных.