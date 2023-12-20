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Published Сегодня, 16:39

Modified Сегодня, 16:41

Updated Сегодня, 16:41

В акватории Дона в Ростовской области столкнулись два судна

Два грузовых судна столкнулись в реке Дон в Ростовской области

20 декабря 2023, 16:39
Фото: для иллюстрации / 1MI
В акватории Дона в Ростовской области столкнулись два судна
В акватории Дона в Ростовской области столкнулись два судна, сообщает Южная транспортная прокуратура.

Сегодня днем судна Red Line и «ТН-709» столкнулись в реке Дон. К счастью, никто в результате инцидента не пострадал. Не сообщается и о разливе нефтепродуктов.

В акватории Дона в Ростовской области столкнулись два судна
Видео: Фото для иллюстрации / Южная транспортная прокуратура

Инцидентом озаботились надзорные органы. Волго-Донская транспортная прокуратура вместе с Ространснадзором организовала проверку соблюдения мер безопасности судоходства. По ее итогам будет принято необходимое процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области потратят 11,5 миллиарда рублей на реабилитацию реки Дон. Чуть больше 11 миллиардов в 2024 году выделят и на строительство Багаевского гидроузла.

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