Два грузовых судна столкнулись в реке Дон в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Сегодня днем судна Red Line и «ТН-709» столкнулись в реке Дон. К счастью, никто в результате инцидента не пострадал. Не сообщается и о разливе нефтепродуктов.
Инцидентом озаботились надзорные органы. Волго-Донская транспортная прокуратура вместе с Ространснадзором организовала проверку соблюдения мер безопасности судоходства. По ее итогам будет принято необходимое процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области потратят 11,5 миллиарда рублей на реабилитацию реки Дон. Чуть больше 11 миллиардов в 2024 году выделят и на строительство Багаевского гидроузла.