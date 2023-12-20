Движение машин ограничат в Ростове из-за откачки воды

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Поисково-спасательная служба этой ночью займется откачкой воды на улице Шоссейной, 176А. Работы будут проводиться с полуночи до 04.00 утра. Для удобства служб решено ограничить движение машин.
Так, проехать нельзя будет по улице от съезда с Восточного шоссе на улицу Пойменную. Также ограничение коснется дома №1А на Пойменной и съезда на Шоссейную.
Ранее в Ростове до конца года ввели ограничения для водителей по восьми улицам.
До этого остановку и парковку транспорта ограничили рядом с домом №37 на Буденновском, а на Темерницкой и Суворова появились ограничения по скорости.
Напомним, в Ростовской области зафиксировали рост числа ДТП с участием пешеходов.