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Published Сегодня, 14:00

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Движение машин ограничат в Ростове из-за откачки воды

Движение машин ограничат в Ростове из-за откачки воды

20 декабря 2023, 14:00
Фото: 57.mchs.gov.ru
Движение машин ограничат в Ростове из-за откачки воды
На Пойменной в Ростове введут ограничения для автомобилистов из-за работы городских служб, сообщила администрация.

Поисково-спасательная служба этой ночью займется откачкой воды на улице Шоссейной, 176А. Работы будут проводиться с полуночи до 04.00 утра. Для удобства служб решено ограничить движение машин.

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Так, проехать нельзя будет по улице от съезда с Восточного шоссе на улицу Пойменную. Также ограничение коснется дома №1А на Пойменной и съезда на Шоссейную.

Ранее в Ростове до конца года ввели ограничения для водителей по восьми улицам.

До этого остановку и парковку транспорта ограничили рядом с домом №37 на Буденновском, а на Темерницкой и Суворова появились ограничения по скорости.

Напомним, в Ростовской области зафиксировали рост числа ДТП с участием пешеходов.

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