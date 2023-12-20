Эзотерик Алиева: на Новый год пригласите в гости молодую мамочку

«Если у вас остались вещи после ремонта или предметы, которые долго хранятся в шкафу и вы больше не будете их использовать, смело избавьтесь от всего хлама. Также не следует говорить негативные слова об уходящем годе, потому что неблагодарность привлечет неудачи в новом году», — добавила Алиева.