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Эзотерик Алиева: на Новый год пригласите в гости молодую мамочку

Эзотерик Алиева: на Новый год пригласите в гости молодую мамочку

20 декабря 2023, 07:48
Фото: Midjourney
Ясновидящая советует к Новому году уладить все проблемы, выбросить старые вещи, не говорить плохо об уходящем годе, провести уборку и пригласить молодую мамочку на праздник.

К Новому году нужно подготовиться тщательно, считают экстрасенсы. Декорации, елки и подарки не являются достаточными. Чтобы следующий год был удачным, следует выполнить несколько важных задач.

Известная медиум Инесса Алиева объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что нельзя вступать в новый год с неразрешенными проблемами, долгами и конфликтами.

«Очень важно помириться с близкими людьми перед Новым годом, чтобы не привлекать негативные события в будущем. Если вы не довольны своей работой, ищите новую возможность, чтобы начать следующий год на новом месте с лучшими перспективами», — рассказала Алиева журналистам издания «Подмосковье сегодня».

Перед праздничной ночью обязательно избавьтесь от старых вещей, посоветовала медиум.

«Если у вас остались вещи после ремонта или предметы, которые долго хранятся в шкафу и вы больше не будете их использовать, смело избавьтесь от всего хлама. Также не следует говорить негативные слова об уходящем годе, потому что неблагодарность привлечет неудачи в новом году», — добавила Алиева.

Тем, кто сможет приобрести что-то со значительной скидкой перед Новым годом, могут ожидать хорошие финансовые результаты в 2024 году, продолжила медиум.

«Обязательно проведите основную уборку перед 25 декабря — очистите все помещения, чтобы новый год начался в чистом доме. Перед праздником особенно важно избегать ссор и конфликтов, так как это может привести к неприятностям с семьей. Тем, кто мечтает о появлении ребенка, стоит пригласить на праздник молодую мамочку, тогда и в семье произойдет желанное чудо», — заключила собеседница издания.

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