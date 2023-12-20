Инфляция в Ростовской области оказалось выше общероссийский

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 05:52
Месяцем ранее этот показатель составлял 6,6%, а новый оказался выше, чем в среднем по России, но ниже уровняю по ЮФО.
Причиной назвали уменьшение предложения продуктов и рост спроса на отдельные товары. Кроме того, подняли тарифы на проезд в транспорте.
Вместе с этим до 8,5% увеличился годовой темп роста стоимости продуктов. А мяса и яиц в торговых точках стало меньше.
Затраты предприятий общепита также стали больше, и годовой рост цен на их продукцию ускорился.
Ранее стало известно, что оливье в донском регионе резко подорожал к Новому году.