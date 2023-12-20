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Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 05:52

Updated Сегодня, 05:52

Инфляция в Ростовской области оказалось выше общероссийский

Инфляция в Ростовской области оказалось выше общероссийский

20 декабря 2023, 05:46
Фото: 1MI
В Ростовской области в ноябре годовая инфляция выросла до 7,5%, сообщает Центробанк.

Месяцем ранее этот показатель составлял 6,6%, а новый оказался выше, чем в среднем по России, но ниже уровняю по ЮФО.

Причиной назвали уменьшение предложения продуктов и рост спроса на отдельные товары. Кроме того, подняли тарифы на проезд в транспорте.

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Вместе с этим до 8,5% увеличился годовой темп роста стоимости продуктов. А мяса и яиц в торговых точках стало меньше.

Затраты предприятий общепита также стали больше, и годовой рост цен на их продукцию ускорился.

Ранее стало известно, что оливье в донском регионе резко подорожал к Новому году.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Тарифы#Инфляция#Новый год#Продукты#Проезд#Мясо#Рестораны#Кафе#Яйца#Центробанк#Продовольственные товары
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