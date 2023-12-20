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Posted Сегодня, 17:37

Published Сегодня, 17:37

Modified Сегодня, 17:39

Updated Сегодня, 17:39

Квадратный метр жилья на вторичном рынке в Ростове сейчас стоит около 126,9 тысячи рублей

Квартиры на вторичном рынке в Ростове за год подорожали на 19%

20 декабря 2023, 17:37
Фото: rostovgazeta.ru
Квадратный метр жилья на вторичном рынке в Ростове сейчас стоит около 126,9 тысячи рублей
Квадратный метр жилья на вторичном рынке в Ростове сейчас стоит в среднем около 126,9 тысячи рублей, сообщает «ЦИАН. Аналитика».

За год квадратный метр недвижимости в Ростове поднялся на 19%. Сейчас он стоит в районе 126,9 тысячи рублей. Рост жилья в этом сегменте замечен во всех крупных городах РФ. В целом по стране инфляция на рынке вторичного жилья составила 12%. При этом основной рост пришелся на третий квартал года.

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Аналитики отмечают, что растет и спрос на жилье — в целом на 15%. Особенно активно покупать квартиры на вторичном рынке стали летом на фоне ожидаемого повышения ипотечных ставок.

Ранее сообщалось, что предложение жилья на первичном рынке в Ростове выросло на 82% с начала года.

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