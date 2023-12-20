Квартиры на вторичном рынке в Ростове за год подорожали на 19%

За год квадратный метр недвижимости в Ростове поднялся на 19%. Сейчас он стоит в районе 126,9 тысячи рублей. Рост жилья в этом сегменте замечен во всех крупных городах РФ. В целом по стране инфляция на рынке вторичного жилья составила 12%. При этом основной рост пришелся на третий квартал года.