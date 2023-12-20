Квартиры на вторичном рынке в Ростове за год подорожали на 19%

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
За год квадратный метр недвижимости в Ростове поднялся на 19%. Сейчас он стоит в районе 126,9 тысячи рублей. Рост жилья в этом сегменте замечен во всех крупных городах РФ. В целом по стране инфляция на рынке вторичного жилья составила 12%. При этом основной рост пришелся на третий квартал года.
Аналитики отмечают, что растет и спрос на жилье — в целом на 15%. Особенно активно покупать квартиры на вторичном рынке стали летом на фоне ожидаемого повышения ипотечных ставок.
Ранее сообщалось, что предложение жилья на первичном рынке в Ростове выросло на 82% с начала года.