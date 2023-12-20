Мощная магнитная буря обрушится на Ростовскую область 22 декабря

В это время метеозависимые дончане могут ощущать общее недомогание, слабость, сонливость, бессонницу, головные боли, перепады давления, а также депрессию. Чтобы избежать неблагоприятного влияния на организм жителям Ростовской области рекомендуют отказаться от алкоголя и курения, есть здоровую пищу, больше гулять и соблюдать нормальный режим сна, также нельзя переутомляться, следует избегать стрессовых ситуаций.