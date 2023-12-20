rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:46

Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Мощная магнитная буря обрушится на Ростовскую область 22 декабря

Мощная магнитная буря обрушится на Ростовскую область 22 декабря

20 декабря 2023, 09:46
Фото: Pxhere
Мощная магнитная буря обрушится на Ростовскую область 22 декабря
В Ростовской области жителей предупредили о мощной магнитной буре 22 и 23 декабря декабря, об этом сообщили синоптики.

В конце рабочей недели жителей Ростовской области ожидает ухудшение погодных условий, а именно магнитные бури, которые обрушатся на регион 22 декабря. С 00.00 мск магнитная буря с индексом силы пять баллов придет в Ростовскую область и продержится в регионе до 18.00 мск 23 декабря.

Ростовчан предупредили о сильнейшей вспышке на Солнце
Узнать подробнее

В это время метеозависимые дончане могут ощущать общее недомогание, слабость, сонливость, бессонницу, головные боли, перепады давления, а также депрессию. Чтобы избежать неблагоприятного влияния на организм жителям Ростовской области рекомендуют отказаться от алкоголя и курения, есть здоровую пищу, больше гулять и соблюдать нормальный режим сна, также нельзя переутомляться, следует избегать стрессовых ситуаций.

Ранее синоптики рассказали, как мощная вспышка на солнце отразится на жителях Ростовской области в конце декабря.

Читайте также:
Ростовский астроном Дёмин назвал последствия появления корональной дыры на Солнце«Солнце спешит»: ростовский астроном предупредил о нарастании магнитных бурьМощная солнечная буря оставит дончан без интернета в начале 2024 года
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Надежда Пустяк#Погода#Алкоголь#Последние новости Ростова на сегодня#Прогноз погоды в Ростовской области#Прогноз погоды в Ростове#Магнитная буря#Стрессовые ситуации#Слабость#Сонливость#Бессонница#Переутомление#Депрессия#Происшествия#Недомогание
Подпишитесь
Кафе и рестораны в Ростовской области подняли цены
Сегодня, 09:22
Расправа в барбершопе: житель Ростова получил 9 лет за убийство бывшей жены
Сегодня, 09:20
В Ростовской области разоблачили фейки о проникновении диверсантов ВСУ в регион
Сегодня, 09:14
Ростовская область заняла восьмое место в рейтинге тревожных регионов
Сегодня, 08:31
На улицах Ростова заметили трамвай, украшенный к Новому Году
Сегодня, 09:12
В ЦБ России рассказали, почему в Ростовской области так подорожало мясо
Сегодня, 07:02