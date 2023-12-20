Мощная магнитная буря обрушится на Ростовскую область 22 декабря

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В конце рабочей недели жителей Ростовской области ожидает ухудшение погодных условий, а именно магнитные бури, которые обрушатся на регион 22 декабря. С 00.00 мск магнитная буря с индексом силы пять баллов придет в Ростовскую область и продержится в регионе до 18.00 мск 23 декабря.
В это время метеозависимые дончане могут ощущать общее недомогание, слабость, сонливость, бессонницу, головные боли, перепады давления, а также депрессию. Чтобы избежать неблагоприятного влияния на организм жителям Ростовской области рекомендуют отказаться от алкоголя и курения, есть здоровую пищу, больше гулять и соблюдать нормальный режим сна, также нельзя переутомляться, следует избегать стрессовых ситуаций.
Ранее синоптики рассказали, как мощная вспышка на солнце отразится на жителях Ростовской области в конце декабря.