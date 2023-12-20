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Posted Сегодня, 17:23

Published Сегодня, 17:23

Modified Сегодня, 17:25

Updated Сегодня, 17:25

Фейковые сообщения рассылают мошенники от имени мэра Новочеркасска Юрия Лысенко

Мошенники рассылают сообщения от имени мэра Новочеркасска

20 декабря 2023, 17:23
Фото: Midjourney
Фейковые сообщения рассылают мошенники от имени мэра Новочеркасска Юрия Лысенко
Фейковые сообщения рассылают мошенники от имени мэра Новочеркасска Юрия Лысенко, об этом он сам рассказал в своем Telegram-канале.

Глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко заявил, что несколько человек получили сообщения от якобы его имени с неизвестных номеров. Лысенко заявил, что не имеет к этому отношения, а рассылкой занимались мошенники.

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Он призвал быть осторожными и не вестись на уловки злоумышленников.

Что именно они писали в сообщениях, Лысенко не уточнил.

Ранее сообщалось, что мошенники рассылают сообщения и от лица главы администрации Таганрога Андрея Фатеева. Рассылка также велась с неизвестных номеров, однако ее содержание чиновник не раскрыл.

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