Мошенники рассылают сообщения от имени мэра Новочеркасска

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
Глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко заявил, что несколько человек получили сообщения от якобы его имени с неизвестных номеров. Лысенко заявил, что не имеет к этому отношения, а рассылкой занимались мошенники.
Он призвал быть осторожными и не вестись на уловки злоумышленников.
Что именно они писали в сообщениях, Лысенко не уточнил.
Ранее сообщалось, что мошенники рассылают сообщения и от лица главы администрации Таганрога Андрея Фатеева. Рассылка также велась с неизвестных номеров, однако ее содержание чиновник не раскрыл.