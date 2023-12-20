Мошенники в Ростовской области собирают деньги, прикрываясь именем героя СВО

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
В Telegram-каналах неизвестные заявили, что якобы собирают средства на помощь бойцам 103 мотострелкового полка. К посту прилагались фото погибшего бойца из Батайска Романа Рудакова и запись на кирпиче о помощи его родным, сделанная героем перед гибелью.
В МВД проверили информацию о сборе средств и заявили, что ее распространяли мошенники.
«Подозрения возникли в связи с тем, что фотография погибшего бойца была использована без ведома членов его семьи. Сейчас это недоразумение улажено», — рассказали в полиции.
Там добавили, что многие люди проявили сочувствие семье Романа и захотели помочь. Этим не постыдились воспользоваться и мошенники.