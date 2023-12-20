Мошенники в Ростовской области собирают деньги, прикрываясь именем героя СВО

В Telegram-каналах неизвестные заявили, что якобы собирают средства на помощь бойцам 103 мотострелкового полка. К посту прилагались фото погибшего бойца из Батайска Романа Рудакова и запись на кирпиче о помощи его родным, сделанная героем перед гибелью.