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Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Мошенники в Ростовской области собирают деньги, прикрываясь именем героя СВО

Мошенники в Ростовской области собирают деньги, прикрываясь именем героя СВО

20 декабря 2023, 12:54
Фото: 1MI
Мошенники в Ростовской области собирают деньги, прикрываясь именем героя СВО
Мошенники использовали имя участника СВО из Батайска Романа Рудакова, чтобы обманом заполучить деньги, рассказали в МВД Ростовской области.

В Telegram-каналах неизвестные заявили, что якобы собирают средства на помощь бойцам 103 мотострелкового полка. К посту прилагались фото погибшего бойца из Батайска Романа Рудакова и запись на кирпиче о помощи его родным, сделанная героем перед гибелью.

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В МВД проверили информацию о сборе средств и заявили, что ее распространяли мошенники.

«Подозрения возникли в связи с тем, что фотография погибшего бойца была использована без ведома членов его семьи. Сейчас это недоразумение улажено», — рассказали в полиции.

Там добавили, что многие люди проявили сочувствие семье Романа и захотели помочь. Этим не постыдились воспользоваться и мошенники.

Там добавили, что многие люди проявили сочувствие семье Романа и захотели помочь. Этим не постыдились воспользоваться и мошенники.Там добавили, что многие люди проявили сочувствие семье Романа и захотели помочь. Этим не постыдились воспользоваться и мошенники.
Там добавили, что многие люди проявили сочувствие семье Романа и захотели помочь. Этим не постыдились воспользоваться и мошенники.
Фото: Газета «Молот»

Ранее губернатор дал указание помочь семье Рудакова.

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