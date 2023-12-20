На улицах Ростова заметили трамвай, украшенный к Новому Году

В среду, 20 декабря, авторы канала «Вести. Дон» поделились видео, снятом на одной из улиц Ростова. На городской маршрут от Сельмаша до площади Мичурина вышел особенный трамвай №10, внутри вагон трамвая украсили новогодними гирляндами и разноцветными шарами, придающими транспорту праздничный вид.