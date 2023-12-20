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На улицах Ростова заметили трамвай, украшенный к Новому Году

На улицах Ростова заметили трамвай, украшенный к Новому Году

20 декабря 2023, 09:12
Фото: t.me/vesti_don
На улицах Ростова заметили трамвай, украшенный к Новому Году
В Ростове на улицах заметили трамвай, украшенный к Новому году гирляндами и воздушными шариками, об этом сообщили донские СМИ.

В среду, 20 декабря, авторы канала «Вести. Дон» поделились видео, снятом на одной из улиц Ростова. На городской маршрут от Сельмаша до площади Мичурина вышел особенный трамвай №10, внутри вагон трамвая украсили новогодними гирляндами и разноцветными шарами, придающими транспорту праздничный вид.

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трамвай №10, внутри вагон трамвая украсили новогодними гирляндами и разноцветными шарами, придающими транспорту праздничный вид.
Видео: t.me/vesti_don

Идея с украшением салонов и вагонов общественного транспорта пришлась по вкусу ростовчанам, которые заявили, что подобные украшения вызывают желание прокатиться в трамвае.

«Всегда приятно зайти в уютный и чистый вагон, а тут ещё и праздничные украшения, отличная идея!», — заявила одна из комментаторов.

Ранее стало известно, что властям удалось частично восстановить работу электрического транспорта в Ростове после ледяной бури на прошедшей неделе.

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