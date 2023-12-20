На улицах Ростова заметили трамвай, украшенный к Новому Году

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В среду, 20 декабря, авторы канала «Вести. Дон» поделились видео, снятом на одной из улиц Ростова. На городской маршрут от Сельмаша до площади Мичурина вышел особенный трамвай №10, внутри вагон трамвая украсили новогодними гирляндами и разноцветными шарами, придающими транспорту праздничный вид.
Идея с украшением салонов и вагонов общественного транспорта пришлась по вкусу ростовчанам, которые заявили, что подобные украшения вызывают желание прокатиться в трамвае.
«Всегда приятно зайти в уютный и чистый вагон, а тут ещё и праздничные украшения, отличная идея!», — заявила одна из комментаторов.
Ранее стало известно, что властям удалось частично восстановить работу электрического транспорта в Ростове после ледяной бури на прошедшей неделе.