На выборах президента в Ростовской области разрешили электронное голосование

Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
В Ростовской области и еще 28 регионах РФ выборы президента пройдут с применением дистанционного электронного голосования. Для участия в нем необходимо подать с 29 января по 11 марта заявление на федеральной платформе ДЭГ.
В Избиркоме обосновали решение тем, что электронное голосование расширит возможности для участия в нем.
Сами выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Несмотря на то, что пандемия коронавируса стихла, голосование все равно решили делать трехдневным.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области к президентским выборам подготовят 6,7 тысячи наблюдателей.