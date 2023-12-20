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Published Сегодня, 17:51

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Updated Сегодня, 17:53

На выборах президента в Ростовской области разрешили электронное голосование

На выборах президента в Ростовской области разрешили электронное голосование

20 декабря 2023, 17:51
Фото: Midjourney
На выборах президента в Ростовской области разрешили электронное голосование
Проголосовать на выборах президента в Ростовской области можно будет через федеральную платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщила ТАСС глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

В Ростовской области и еще 28 регионах РФ выборы президента пройдут с применением дистанционного электронного голосования. Для участия в нем необходимо подать с 29 января по 11 марта заявление на федеральной платформе ДЭГ.

В Избиркоме обосновали решение тем, что электронное голосование расширит возможности для участия в нем.

Избирателей Ростовской области начнут адресно информировать о выборах президента
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Сами выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Несмотря на то, что пандемия коронавируса стихла, голосование все равно решили делать трехдневным.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области к президентским выборам подготовят 6,7 тысячи наблюдателей.

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