На выборах президента в Ростовской области разрешили электронное голосование

Сами выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Несмотря на то, что пандемия коронавируса стихла, голосование все равно решили делать трехдневным.



Ранее сообщалось, что в Ростовской области к президентским выборам подготовят 6,7 тысячи наблюдателей.