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Обозреватель WSJ: Путин стал геополитическим победителем года

Обозреватель WSJ: Путин стал геополитическим победителем года

20 декабря 2023, 13:31
Фото: kremlin.ru
Журналист газеты The Wall Street Journal Джеральд Бейкер высоко оценил президента России Владимира Путина, называя его «геополитическим победителем текущего года».

«Признание Владимира Путина главным геополитическим лидером года подчеркивает, что его влияние заметно укрепилось за последний год», — подчеркнул американский обозреватель в своей статье для издания.

Бейкер утверждает, что успехи Путина в этом году обусловлены неудачей контрнаступления Киева и успешным сопротивлением российской экономики западным санкциям. Кроме того, он указал на ослабление позиции Европы и наличие трещин в поддержке Киева со стороны США, передает ria.ru.

Ранее журнал Time внес Путина в список претендентов на звание «Человек года». Это не первый случай, когда Путин оказывается в числе кандидатов, поскольку он уже был признан человеком года в 2007 году и неоднократно включался в список ста самых влиятельных личностей.

Издание Financial Times также отметило, что западные аналитики считают, что Россия обрела инициативу в украинском конфликте. В последнее время среди аналитиков из Европы и США укрепляется мнение о том, что президент Путин одерживает верх в украинском кризисе.

На декабрьской прямой линии сам Владимир Путин заявил, что Запад выполнил все свои обязательства перед Украиной, и российские военные уничтожили значительное количество техники ВСУ, включая различные модели танков. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли своих целей ни в одном из направлений.

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