Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
«Признание Владимира Путина главным геополитическим лидером года подчеркивает, что его влияние заметно укрепилось за последний год», — подчеркнул американский обозреватель в своей статье для издания.
Бейкер утверждает, что успехи Путина в этом году обусловлены неудачей контрнаступления Киева и успешным сопротивлением российской экономики западным санкциям. Кроме того, он указал на ослабление позиции Европы и наличие трещин в поддержке Киева со стороны США, передает ria.ru.
Ранее журнал Time внес Путина в список претендентов на звание «Человек года». Это не первый случай, когда Путин оказывается в числе кандидатов, поскольку он уже был признан человеком года в 2007 году и неоднократно включался в список ста самых влиятельных личностей.
Издание Financial Times также отметило, что западные аналитики считают, что Россия обрела инициативу в украинском конфликте. В последнее время среди аналитиков из Европы и США укрепляется мнение о том, что президент Путин одерживает верх в украинском кризисе.
На декабрьской прямой линии сам Владимир Путин заявил, что Запад выполнил все свои обязательства перед Украиной, и российские военные уничтожили значительное количество техники ВСУ, включая различные модели танков. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли своих целей ни в одном из направлений.