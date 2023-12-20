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Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Он будет в восторге: топ-7 бюджетных подарков для внука на Новый год

Он будет в восторге: топ-7 бюджетных подарков для внуков на Новый год

20 декабря 2023, 06:30
Фото: Midjourney
Он будет в восторге: топ-7 бюджетных подарков для внука на Новый год

Стали известны самые бюджетные подарки для внуков на Новый год

Многие дедушки и бабушки ломают голову насчет того, что подарить на Новый год своим внукам. Какой лучше всего выбрать подарок и не потратить много денег, в материале RostovGazeta.

Подарок можно выбрать таким образом, чтобы он приносил радость и удовольствие. Например, это может быть большая плюшевая игрушка или детское караоке. Однако, также стоит рассмотреть варианты развивающих игрушек, предметов для хобби и других интересных, но полезных вещей. Важно помнить, что не стоит слишком акцентировать внимание на полезности подарка. Например, маловероятно, что подросток будет рад набору материалов для подготовки к экзаменам. Если вы ищете оригинальные идеи подарков для вашего внука на Новый год, у нас есть предложения для любого возраста.

Набор для фокусов

Ребенок может научиться самостоятельно делать простые трюки, чтобы порадовать родных и гостей на семейных праздниках. Например, использование стаканчика с двойным дном, «исчезающей» монеты или разделяющихся шариков. Если вы собираетесь купить фокус-набор, уточните у продавца, включена ли инструкция с подробным описанием подготовки магических экспериментов.

Ребенок может научиться самостоятельно делать простые трюки, чтобы порадовать родных и гостей на семейных праздниках.Ребенок может научиться самостоятельно делать простые трюки, чтобы порадовать родных и гостей на семейных праздниках.
Ребенок может научиться самостоятельно делать простые трюки, чтобы порадовать родных и гостей на семейных праздниках.
Фото: freepik.com

Проектор-ночник

Этот подарок идеален и для малыша, и для школьника — самое главное — правильно выбрать модель. Современные проекторы очень компактные, выглядят стильно и помогут создать нужную атмосферу в детской комнате. Для маленького ребенка можно приобрести проектор со слайдами, при помощи которого можно смотреть новые фильмы-раскадровки. А для подростка можно выбрать такую модель, которая будет создавать космические узоры на стенах или потолке его комнаты.

Проектор-ночник. Этот подарок идеален и для малыша, и для школьника — самое главное — правильно выбрать модель.Проектор-ночник. Этот подарок идеален и для малыша, и для школьника — самое главное — правильно выбрать модель.
Проектор-ночник. Этот подарок идеален и для малыша, и для школьника — самое главное — правильно выбрать модель.
Фото: Pxhere

Гаджет в качестве подарка

Для внука возрастом от 10 до 12 лет отличным подарком будет футболка с интересной надписью или модные кеды. Важно учесть его стиль и предпочтения, чтобы выбрать вещь, которая ему понравится.

Если вашему внуку от 12 до 14 лет, прекрасным подарком будет мобильный телефон, ноутбук или планшет, так как сейчас можно выбрать очень бюджетные варианты. В наши дни подростки стремятся быть в курсе последних новинок в интернете и электронные гаджеты являются для них незаменимыми помощниками не только в развлечениях, но и в учебе. А если ваш внук уже старше и взрослеет, то в подарок можно выбрать украшение. В этом возрасте они хотят выглядеть более элегантно, чем раньше. Вы можете подарить браслет, кольцо, серьги или даже наручные часы — эти аксессуары точно понравятся вашим взрослым внукам.

Если вашему внуку от 12 до 14 лет, прекрасным подарком будет мобильный телефон, ноутбук или планшет, так как сейчас можно выбрать очень бюджетные варианты.Если вашему внуку от 12 до 14 лет, прекрасным подарком будет мобильный телефон, ноутбук или планшет, так как сейчас можно выбрать очень бюджетные варианты.
Если вашему внуку от 12 до 14 лет, прекрасным подарком будет мобильный телефон, ноутбук или планшет, так как сейчас можно выбрать очень бюджетные варианты.
Фото: 1MI

Удобный рюкзак

Великолепный презент на Новый год, который идеально подойдет для любого ребенка независимо от его возраста. Для самых маленьких можно выбрать милую сумку с изображением героев известного мультфильма. Подросткам же может приглянуться практичная сумка для города, в которой есть специальное отделение для ноутбука, разъем для зарядного устройства и даже система защиты от кражи. А вашей внучке, без сомнения, понравится стильная модель, созданная специально для юных модниц. Чтобы сделать этот подарок еще более приятным, вы можете положить в сумку небольшой новогодний сувенир или коробочку со сладостями, которые всегда придутся по вкусу вашим внукам.

Удобный рюкзак. Великолепный презент на Новый год, который идеально подойдет для любого ребенка независимо от его возраста.Удобный рюкзак. Великолепный презент на Новый год, который идеально подойдет для любого ребенка независимо от его возраста.
Удобный рюкзак. Великолепный презент на Новый год, который идеально подойдет для любого ребенка независимо от его возраста.
Фото: 1MI

Самокат или коньки в подарок

Самокат, коньки, ролики — это все часть спортивной жизни. Есть возможность внести свой вклад в здоровое воспитание детей и подарить им что-то, что всегда будет напоминать о важности физической активности. И не думайте, что этот подарок будет временным, который придется складывать куда-то через год-два. В настоящее время существуют коньки и ролики с изменяемым размером.

Самокат, коньки, ролики — это все часть спортивной жизни.Самокат, коньки, ролики — это все часть спортивной жизни.
Самокат, коньки, ролики — это все часть спортивной жизни.
Фото: rostovgazeta.ru

Подарить настольную игру

В наше время все чаще взрослые собираются в больших группах, чтобы провести время за игрой в настольные развлечения. Но, конечно же, не только взрослым интересно такое времяпрепровождение. Дети тоже будут полностью влюблены в эту забаву.

Играя в настольные игры, дети включают свою фантазию и креативность, учатся работать в команде и решать проблемы, а также проводят время с семьей или друзьями. Поэтому неудивительно, что эти игры становятся все популярнее и приобретают новых поклонников каждый день.

Играя в настольные игры, дети включают свою фантазию и креативность, учатся работать в команде и решать проблемы, а также проводят время с семьей или друзьями.Играя в настольные игры, дети включают свою фантазию и креативность, учатся работать в команде и решать проблемы, а также проводят время с семьей или друзьями.
Играя в настольные игры, дети включают свою фантазию и креативность, учатся работать в команде и решать проблемы, а также проводят время с семьей или друзьями.
Фото: 1MI

Подарить микроскоп

Маленьким любознательным детям очень интересно понять, как все устроено вокруг. С помощью мощного детского микроскопа обычные вещи станут в 100 раз увлекательнее: монетка, кусочек ткани, спящая муха, листок обычной герани — все это можно изучать.

У микроскопа есть две линзы для наблюдения (бинокуляр), что идеально подходит для детей, которым еще сложно сосредоточиться. Оптика увеличивает изображение объекта в 40 раз. Исследуемые предметы можно закрепить на столике с помощью зажимов, чтобы они не выпали. Даже есть освещение, которое работает при помощи двух батареек типа ААА.

С помощью мощного детского микроскопа обычные вещи станут в 100 раз увлекательнее: монетка, кусочек ткани, спящая муха, листок обычной герани — все это можно изучать.С помощью мощного детского микроскопа обычные вещи станут в 100 раз увлекательнее: монетка, кусочек ткани, спящая муха, листок обычной герани — все это можно изучать.
С помощью мощного детского микроскопа обычные вещи станут в 100 раз увлекательнее: монетка, кусочек ткани, спящая муха, листок обычной герани — все это можно изучать.
Фото: Pxhere
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#Общество#Илья Протвинов#Новый год#Подарки#Ролики#Самокат#Рюкзак#Внук#Развивающие игрушки#Хобби#Гаджет
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