Отельеры обратились в МВД после скандала с бойцами СВО в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Глава ростовского представительства Всероссийской федерации рестораторов и отельеров Карина Шатворян сообщила, что направила запрос в МВД. Она хочет уточнить правила заселения военных.
На днях скандал прогремел в Миллерово. Там в гостинице «Добрыня» военным отказали в заселении, мотивировав это тем, что бойцы якобы шумят, много курят и мешают другим постояльцам.
Шатворян заявила, что участникам СВО могли отказать, если у них не было с собой паспортов, а по военным билетам отели заселять не имеют права. За это они получают штрафы до 400 тысяч рублей. Паспорта в зону боевых действий, куда направлялись бойцы, по словам Шатворян, не берут.
Теперь отельеры хотят получить точные указания от МВД, как вести себя в случае заселения военных. Она добавила, что в гостиницах всегда рады военнослужащим, однако им нужно понимание правил их обслуживания.
Ранее сообщалось, что в Миллерово после скандала закрылся отель, отказавший в ночлеге участникам СВО. Там перестали принимать постояльцев. Упоминания о нем исчезли и из агрегаторов.
Также СМИ писали, что отель, куда не пустили бойцов СВО в Миллерово, может принадлежать чиновнику.