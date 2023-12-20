Отельеры обратились в МВД после скандала с бойцами СВО в Ростовской области

Шатворян заявила, что участникам СВО могли отказать, если у них не было с собой паспортов, а по военным билетам отели заселять не имеют права. За это они получают штрафы до 400 тысяч рублей. Паспорта в зону боевых действий, куда направлялись бойцы, по словам Шатворян, не берут.