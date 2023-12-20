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Отельеры обратились в МВД после скандала с бойцами СВО в Ростовской области

Отельеры обратились в МВД после скандала с бойцами СВО в Ростовской области

20 декабря 2023, 14:10
Фото: Pxhere
Отельеры обратились в МВД после скандала с бойцами СВО в Ростовской области
Федерация отельеров и рестораторов направила запрос в МВД после скандала, связанного с гостиницей «Добрыня» в Ростовской области, пишет Ro.Today.

Глава ростовского представительства Всероссийской федерации рестораторов и отельеров Карина Шатворян сообщила, что направила запрос в МВД. Она хочет уточнить правила заселения военных.

На днях скандал прогремел в Миллерово. Там в гостинице «Добрыня» военным отказали в заселении, мотивировав это тем, что бойцы якобы шумят, много курят и мешают другим постояльцам.

Бойцов СВО отказались заселить в отель в Ростовской области
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Шатворян заявила, что участникам СВО могли отказать, если у них не было с собой паспортов, а по военным билетам отели заселять не имеют права. За это они получают штрафы до 400 тысяч рублей. Паспорта в зону боевых действий, куда направлялись бойцы, по словам Шатворян, не берут.

Теперь отельеры хотят получить точные указания от МВД, как вести себя в случае заселения военных. Она добавила, что в гостиницах всегда рады военнослужащим, однако им нужно понимание правил их обслуживания.

Ранее сообщалось, что в Миллерово после скандала закрылся отель, отказавший в ночлеге участникам СВО. Там перестали принимать постояльцев. Упоминания о нем исчезли и из агрегаторов.

Также СМИ писали, что отель, куда не пустили бойцов СВО в Миллерово, может принадлежать чиновнику.

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#Общество#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Происшествия
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