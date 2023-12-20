Первый этап «Школы добровольца» собрал более 40 жителей Сахалинской области

Posted Вчера, 11:35
Published Вчера, 11:35
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
«Школа добровольца» — инициатива, направленная на развитие волонтерской деятельности, формирование компетенций и межличностных взаимоотношений. Один из важных аспектов обучения — просвещение молодежи по вопросам мер поддержки со стороны государства и некоммерческих организаций, направленных на добровольческие инициативы.
«Мы прикладываем максимум усилий, чтобы повышать уровень наших волонтеров в островном регионе. Для этого мы регулярно проводим обучение. Впереди много проектов, где сахалинским волонтерам предстоит показать свою работу. Поэтому важна хорошая подготовка. В рамках проекта „Школа добровольца“ ребят учат коммуницировать друг с другом — рассказывают, какими качествами должен обладать волонтер, а также дают ту базу, которую должен знать каждый», — рассказал директор Сахалинского молодежного ресурсного центра Александр Неустроев.
Волонтерство в России начало развиваться не так давно, но за последние годы приобрело огромный масштаб. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, добровольческое движение в нашей стране действительно оказывает серьезное влияние на общественную жизнь.
«Я юнармеец, но могу отнести себя к добровольцам, потому что наше движение занимается обустройством памятников. Помогаем ветеранам, но не только. Мне очень нравится заниматься волонтерством. Делегацию Александровска-Сахалинского впервые отправили на такое обучение. Мы были очень рады. Здесь успели познакомиться с другими ребятами. Мероприятие сближает города и всех волонтеров», — поделилась участница «Школы добровольца» Дарина Скрипченко.
Инициатива «Регион добрых дел» реализуется в рамках национального проекта «Образование». После прохождения обучения участники смогут воспользоваться полученными знаниями и практиками в своих учебных заведениях. Благодаря этому уровень добровольчества в Сахалинской области будет повышаться.