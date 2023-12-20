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Published Сегодня, 15:31

Modified Сегодня, 15:33

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Платную магистраль хотят построить в Ростове от Сиверса до Таганрогской

Платную магистраль хотят построить в Ростове от Сиверса до Таганрогской

20 декабря 2023, 15:31
Фото: 1MI
Платную магистраль хотят построить в Ростове от Сиверса до Таганрогской
Частные компании планируют возвести магистраль от четырех до восьми полос в Ростове, пишет «РБК Ростов».

Группа дорожно-строительных компаний «Дон» обсуждает перспективу строительства Темерницкого скоростного диаметра. Эта магистраль должна проходить от улицы Сиверса до Таганрогской. Она пересечет улицы Мечникова и Текучева.

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Дорога станет платной. На ней будет от четырех до восьми полос для движения. Скоростные ограничения составят 80 километров в час. Таким образом, проехать по трассе можно будет всего лишь за несколько минут.

Напомним, в Ростове также протянут трамвайную линию от Стачки до Малиновского.

Ранее сообщалось, что транспортное кольцо построят вокруг Азовского моря в Ростовской области.

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