Платную магистраль хотят построить в Ростове от Сиверса до Таганрогской

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Группа дорожно-строительных компаний «Дон» обсуждает перспективу строительства Темерницкого скоростного диаметра. Эта магистраль должна проходить от улицы Сиверса до Таганрогской. Она пересечет улицы Мечникова и Текучева.
Дорога станет платной. На ней будет от четырех до восьми полос для движения. Скоростные ограничения составят 80 километров в час. Таким образом, проехать по трассе можно будет всего лишь за несколько минут.
Напомним, в Ростове также протянут трамвайную линию от Стачки до Малиновского.
Ранее сообщалось, что транспортное кольцо построят вокруг Азовского моря в Ростовской области.