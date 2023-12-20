Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин подвел итоги года

Подводя итоги 2023 года, Сергей Катырин также упомянул об изменениях в отношении административного давления, налогов и неналоговых платежей на российский бизнес. По его словам, количество проверок в текущем году сократилось примерно на 15%, а также были предприняты серьезные шаги в отношении налогов. В налоговом законодательстве произошло множество изменений. Был введен единый налоговый счет, который вызвал много дискуссий. Налоговая служба приложила значительные усилия для устранения всех критических замечаний и упростила администрирование как для самой налоговой службы, так и для представителей бизнес-сообщества. Например, микропредприятия в этом году могут не вести бухгалтерию, поскольку все эти процессы берет на себя налоговая служба. Индивидуальные предприниматели теперь могут подавать документы в электронном виде или через личный кабинет и уплачивать налоги там же. Это тоже было нововведением, поэтому в этом направлении идет постоянное движение.