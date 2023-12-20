Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин подвел итоги года

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Как пишет издание udm-info.ru, Россия занимает лидирующую позицию в рейтинге стран по количеству наложенных санкций. По данным МИД РФ, число ограничительных мер превысило 17,5 тысячи. Однако, как отметил Сергей Катырин, бизнес приспосабливается к санкциям, выстраивает новые цепочки и логистические пути. Теперь особого внимания к санкциям уже не уделяется. Конечно же, ограничения оказали влияние на внешнеэкономический оборот, который снизился на 15 — 16% по итогам 10 месяцев текущего года, но он серьезно перераспределен. На данный момент 70% внешнеторгового оборота России приходится на Азиатский регион, большая часть внешнеэкономических связей — это страны этого региона.
Также Сергей Катырин рассказал о подготовке к деловому совету БРИКС, который будет проходить в следующем году под председательством Российской Федерации. Он отметил, что это председательство не будет простым, так как начиная со следующего года количество членов БРИКС вырастет до 11 — в организацию войдут 6 новых стран. Чтобы полностью вовлечь новые государства в деятельность БРИКС, необходима серьезная подготовительная работа.
«У нас сейчас работает девять рабочих групп. Надо, чтобы наши новые партнеры включились в работу всех девяти рабочих групп, потому что мы всегда консенсусом принимаем решения. Второе — это то, что появляются новые вызовы, новые проблемы, не исключено, что будет обсуждаться тематика искусственного интеллекта. Это тема, которая начинает волновать всех», — отметил председатель Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Относительно международного сотрудничества глава ТПП России рассказал, что в стране сложилась система поддержки бизнеса, которая осуществляется по нескольким направлениям. Первое — представительства ТПП. Палата сейчас представлена в более чем 40 странах. Второе — деловые советы, созданные в 78 государствах, ни один из которых не был упразднен. Все они остаются в силе, но вся европейская часть естественно заморожена, так же как Соединенные Штаты Америки и ряд присоединившихся государств. Все остальные деловые советы, особенно азиатского направления, южного, в работе. Более того, они сейчас еще активнее работают, чем раньше.
Еще одно направление международного сотрудничества — это ближайшие соседи России. В рамках Евразийского экономического союза проводится активная работа со всеми пятью странами. На данный момент удалось добиться того, чтобы кооперационные проекты, созданные в рамках сотрудничества между государствами, получали финансовую поддержку. На базе Торгово-промышленной палаты России был создан проектный офис, и в данный момент он активно функционирует. И это первый круг, в котором осуществляется активная работа. Следующее направление — взаимодействие с Шанхайской организацией сотрудничества, странами АСЕАН и другими. Подключаем их к работе для создания совместных предприятий, логистических цепочек и решения других вопросов.
Кроме того, Россия активно развивает семейное предпринимательство и закрепляет его законодательно, разрабатывая меры поддержки. ТПП работает в этом направлении с депутатским корпусом, Министерством экономического развития Российской Федерации и другими профильными ведомствами. В настоящее время в семи российских регионах принято региональное законодательство, определяющее понятие семейного бизнеса и предусматривающее меры поддержки семейных компаний. В восьми регионах Российской Федерации уже открыты центры поддержки семейного бизнеса, предоставляющие определенный набор услуг для семейных компаний. В России, к примеру, 99% фермерских хозяйств являются семейными компаниями, а 95% частных школ — семейными предприятиями.
Катырин выделил в данной сфере несколько проблем. Первой из них является дробление бизнеса. Семейные компании сталкиваются с риском дробления, когда муж и жена ведут бизнес, но их дети не проявляют желания его продолжать, хотя хотят остаться вместе и создать свой собственный проект. Такие ситуации немедленно вызывают подозрения в дроблении бизнеса.
Одной из серьезных и актуальных проблем, связанных с этим, является наследование. Часто дети не желают связывать себя с бизнесом, который родители развивали. При этом все наследование происходит путем разделения по частям. Заводы, акции и паи являются отдельной собственностью. Такое деление по частям способно разрушить весь бизнес. Для решения этих проблем Торгово-промышленная палата России серьезно занялась данной темой. В том числе был сформирован Всероссийский семейный совет, который регулярно проводит заседания в разных регионах, где обсуждаются различные вопросы. Кроме этого, на данный момент осуществляется реализация проекта «Надежды бизнеса», направленного на детей, которые растут в семьях предпринимателей, для их подготовки к преемничеству, чтобы они могли вести бизнес с молодых лет.
Подводя итоги 2023 года, Сергей Катырин также упомянул об изменениях в отношении административного давления, налогов и неналоговых платежей на российский бизнес. По его словам, количество проверок в текущем году сократилось примерно на 15%, а также были предприняты серьезные шаги в отношении налогов. В налоговом законодательстве произошло множество изменений. Был введен единый налоговый счет, который вызвал много дискуссий. Налоговая служба приложила значительные усилия для устранения всех критических замечаний и упростила администрирование как для самой налоговой службы, так и для представителей бизнес-сообщества. Например, микропредприятия в этом году могут не вести бухгалтерию, поскольку все эти процессы берет на себя налоговая служба. Индивидуальные предприниматели теперь могут подавать документы в электронном виде или через личный кабинет и уплачивать налоги там же. Это тоже было нововведением, поэтому в этом направлении идет постоянное движение.